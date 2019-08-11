Son Dakika Haberleri: Kurban pazarında bayram hareketliliği
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Kurban pazarında bayram hareketliliği

37 dakika önce

Kurban Bayramı dolayısıyla Sarıgazi'de kurulan hayvan pazarında bayramının birinci günü olması dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla Sarıgazi'de kurulan hayvan pazarında bayramının birinci günü olması dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 01:02 Kaynak: AA
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