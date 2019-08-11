Kurban pazarında bayram hareketliliği
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Kurban Bayramı dolayısıyla Sarıgazi'de kurulan hayvan pazarında bayramının birinci günü olması dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.
Kurban Bayramı dolayısıyla Sarıgazi'de kurulan hayvan pazarında bayramının birinci günü olması dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 01:02 Kaynak: AA
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