Kurban pazarında bayram hareketliliği

Kurban Bayramı dolayısıyla Sarıgazi'de kurulan hayvan pazarında bayramının birinci günü olması dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla Sarıgazi'de kurulan hayvan pazarında bayramının birinci günü olması dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

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