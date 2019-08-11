Son Dakika Haberleri: Kurban pazarında bayram hareketliliği
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Kurban pazarında bayram hareketliliği

5 dakika önce

Kurban Bayramı dolayısıyla Tekirdağ'da kurulan hayvan pazarında bayramının birinci günün dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla Tekirdağ'da kurulan hayvan pazarında bayramının birinci günün dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.
Tekirdağ'ın farklı ilçelerinden Karadeniz Mahallesi'nde kurulan kurban pazarına getirilen küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar satıldıktan sonra hayvan pazarı yanındaki mezbahanede kesiliyor.
Hayvan satıcısı Hayri Meriç AA muhabirine yaptığı açıklamada satışlardan çok memnun olduğunu söyledi.
Vatandaşların küçükbaş hayvanlara daha çok ilgi gösterdiğini ifade eden Meriç, "Bu sene büyükbaş fazla talep görmedi. Pazara getirdiğim tüm hayvanları sattım. Allah'a çok şükür satışlar çok iyiydi bu sene. " diye konuştu.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 01:32 Kaynak: AA
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