Kurban pazarında hareketlilik havadan görüntülendi
1 saat önce
Kurban pazarında hareketlilik havadan görüntülendiBURSA - Bayram arifesinde kurban pazarlarında hareketlilik devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:05 Kaynak: İHA
Kurban pazarında hareketlilik havadan görüntülendi
BURSA - Bayram arifesinde kurban pazarlarında hareketlilik devam ediyor. Bursa
'da kurban pazarlarındaki hareketlilik havadan da görüntülendi.
Kurban bayramı arifesinde Bursa'da kurban pazarlarında hareketlilik devam ediyor. İsabey
Kurban Pazarı ve Panayır Kurban Pazarı'ndaki büyük ve küçük başların satışı devam ediyor. Hayvan satıcıları geçen yıla göre işlerin biraz durgun gittiğini belirterek, satışların bayram boyunca devam edeceğini söyledi. Vatandaşlar ise geçen yıla nazaran hayvan fiyatlarında büyük artış olmadığını ifade etti.
Trans bireyin evine giren babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü İrem Sak, bikinili görüntülendiğini fark edince kabine saklandı İYİ Parti'de bir "Bahçeli" istifası daha: Evime dönüyorum