Kurban pazarında hayvan denetimi - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayvan pazarında denetim yapıldı.

Pazaryeri Belediye Hayvan Pazarı'nda veteriner eşliğindeki ekipler, hayvanların küpe numaraları ile sağlık raporundaki uyumunu kontrol etti. Kurban pazarında sosyal mesafe, maske kullanımı, hijyen kurallarına uyum ve kurban satışı için gerekli belgelere ilişkin denetim de yapan ekipler, sağlıklı hayvanların pazara gelmesini temin ettiklerini belirterek, pasaportu bulunmayan, kulak küpesi eksik olan, zayıf, çelimsiz ve hastalıklı hayvanların pazara girişini engellediklerini söylediler. - BİLECİK