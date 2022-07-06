Kurban pazarında hayvanların gebe olup olmadığı 'ultrason' ekibi tarafından kontrol ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kurban pazarında hayvanların gebe olup olmadığı 'ultrason' ekibi tarafından kontrol ediliyor

06.07.2022 13:10

Kurban pazarında hayvanların gebe olup olmadığı 'ultrason' ekibi tarafından kontrol ediliyorTOKAT Tokat'ta, Kurban Bayramı öncesinde pazarlarda satılan kurbanlıkların gebe olup olmadığı 'ultrason' ekibi tarafından kontrol ediliyor.

Kurban pazarında hayvanların gebe olup olmadığı 'ultrason' ekibi tarafından kontrol ediliyor

TOKAT Tokat'ta, Kurban Bayramı öncesinde pazarlarda satılan kurbanlıkların gebe olup olmadığı 'ultrason' ekibi tarafından kontrol ediliyor.

Tokat'ta gebe hayvanların kurban bayramında kesilmesinin önlenmesi için çalışma başlatıldı. Kurban pazarında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri denetime çıktı. Sürdürülebilir hayvancılığın yaşatılması için yapılan çalışmalarla ilgili Tokat İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, bilgi verdi. Amaçlarının erken gebeliği önlemek veya gebe olan hayvanların kurbanda kesimini engellemek olduğunu belirten Şahin, "Bildiğiniz gibi ülkemizde sürdürülebilir hayvancılığın devam etmesi için gebe hayvanların kesimi yasak. Arkadaşlarımız da bu minvalde üreticilerimizin talepleri veya şüphelendikleri bir durumlarda hayvan pazarında ultrasonla gebelik kontrolü yapıyorlar. Şu ana kadar yaptığımız denetimlerde bir gebe hayvana rastlamadık. Gebe hayvana rastlandığımızda bunu kesimini engelleyerek geri işletmesine iade ediyoruz" dedi.

Müdür Şahin, satın alacağı kurbanlığın gebe olduğumdan şüphelenenlere de yardımcı olduklarını belirterek, "Kurbanı keserken herhangi bir sürprizle karşılaşmak istemiyorsak böyle gebelik testlerini yaptırmamız gerekiyor. Bu böylece iki canı kurtarmış oluyoruz. Şu anda da arkadaşlarımız gebelik testlerine devam etmekteler. 5996 sayılı kanuna göre gebe hayvanların kesimi yasak. Cezai müeyyidesi var" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Gaziosmanpaşalı kasaplar yaklaşan Kurban Bayramı'nda göreve hazır Gaziosmanpaşalı kasaplar yaklaşan Kurban Bayramı'nda göreve hazır 'Kurban Kesim Elemanı Kursu'na katılan kasaplar bayrama hazır 'Kurban Kesim Elemanı Kursu'na katılan kasaplar bayrama hazır
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kurban, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban pazarında hayvanların gebe olup olmadığı 'ultrason' ekibi tarafından kontrol ediliyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:05 Teröristbaşı Öcalan lehine slogan atılan eylemde polise yumruk atan DBP'li milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırıldı
12:59 Baret takmayan işçinin başına 200 kiloluk boru düştü! Ağır yaralanan işçi tedaviye alındı
12:51 AVM'de Suriyeli şahıstan mide bulandıran taciz! Kadınlar tuvaletinde fotoğraf çekerken suçüstü yakalanan sapık gözaltına alındı
12:34 Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya FETÖ mensubu teröristlerin iadesi hakkında içinde delillerin de olduğu resmi yazı gönderdi
12:29 Beşiktaş'ın yeni golcüsünün mal varlığı dudak uçuklattı! Petrol zengini ailenin veliahtı çıktı
12:15 Mansur Yavaş, Ankapark davasında çıkan kararı duyurdu: ABB'ye devredilen parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz
11:53 1 yıldır aşk yaşayan Hilal Altınbilek ile Metin Hara çifti dünyaevine giriyor
11:50 Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı! İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve 31 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı
11:42 Ankara'da ekmeğe 1 lira zam geldi
11:40 Hekimlerden yurt dışında çalışabilmek için gerekli olan iyi hal belgesine yoğun talep: Haziranda 229 başvuru daha geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 13:17:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kurban pazarında hayvanların gebe olup olmadığı 'ultrason' ekibi tarafından kontrol ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement