Kurban pazarında ilgi odağı oldu! Sahibi, 4 boynuzlu koç için 10 bin lira istiyor

İmamoğlu ilçesinde besicilik yapan Mikail Satılmış, bayram öncesi Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki kurbanlık pazarında çadırını kurdu. Satılmış'ın kurbanlıkları arasındaki 4 boynuzlu koç ise görenleri şaşkına çeviriyor.

GÖZÜ GİBİ BAKTI

'Bereket' ismini verdiği koçun 4 boynuzu olduğunu 5 aylıkken fark ettiğini söyleyen Satılmış, bugüne kadar ona gözü gibi baktığını belirtti. Yaklaşık 15 yıldır besicilik yaptığını kaydeden Satılmış, doğduğu günden bu yana 'Bereket'i birçok kişinin satın almak istediğini, fakat kabul etmediğini söyledi.

"ADI GİBİ BEREKETLİ BİR KOÇ"

Bu yıl ise Kurban Bayramı'nda alıcısını bulması için pazara getirdiğini belirten Satılmış, "Bereket, sahibini arıyor. Kime nasipse onun olacak. Fiyatını soranlar oluyor. 10 bin lira civarında satmayı düşünüyoruz. Pahalı ama görüyorsunuz ki farklı bir koç. Adı gibi bereketli bir koç. Yakında satılacağını düşünüyorum" dedi.

İşte görenleri şaşkına uğratan o koç;