Son Dakika Haberleri: Kurban pazarında satıcılara sahte para uyarısı
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Kurban pazarında satıcılara sahte para uyarısı

32 dakika önce

Çankırı'da kurban pazarını ziyaret eden polis memurları, hayvan satıcılarına sahte parayı nasıl ayırt edeceklerini uygulamalı anlattı.

Kurban pazarında satıcılara sahte para uyarısı, System.String[]
Çankırı'da kurban pazarını ziyaret eden polis memurları, hayvan satıcılarına sahte parayı nasıl ayırt edeceklerini uygulamalı anlattı.
Çankırı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı hayvan pazarlarında, sahte paranın nasıl ayırt edileceği konusunda satıcıları bilgilendirdi, broşür dağıttı.
Sahte paranın nasıl anlaşılacağını uygulamalı şekilde gösteren polisler, bu tür olaylarla karşılaşılması durumunda başvurulacak yolları anlattı.
Bilgilendirici broşürlerin de dağıtıldığı çalışma ile bazı suç örgütlerinin vatandaşları mağdur etmeye yönelik girişimlerinin engellenmesinin amaçlandığı belirtildi.
Kurban satıcılarından Duran Çınar, uygulama için polislere teşekkür etti.
Pazarda şu ana kadar başına böyle bir şey gelmediğini ifade eden Çınar, "Polislerden Allah razı olsun, bizleri uyarıyorlar. Şu ana kadar böyle bir şeye rastlamadım ama olursa öğrenmiş olduk." dedi.
Özellikle kurban pazarlarında sık sık buna benzer şeyler yaşandığını aktaran Çınar, tüm satıcıların bu konuda çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.
Ali Uyar ise insanların bu uyarılarla bilinçlendiğini belirtti. Polislere teşekkür eden Uyar, "Pazarlarda sahte parayı algılayacak bir makine olmadığı için bu tür bilgilendirmeler önemli. Arkadaşlar hem broşür dağıtıyor hem de sahte parayı nasıl ayırt edeceğimizi uygulamalı anlatıyor." diye konuştu.
Emniyet Müdürlüğü, Çankırı, Çınar, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:59 Kaynak: AA
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