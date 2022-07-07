Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kurban pazarlarında hem satıcıları hem de alıcıları sahte paraya karşı bilinçlendirme çalışması başlattı. Bahşılı ilçesinde kurulan kurban pazarında satıcıları tek tek gezen polis ekipleri, gerçek paranın güneşe tutularak hologramının yerinden anlaşılacağını anlattı. Polis ekipleri satıcılara kullanılan dolandırıcılık yöntemleriyle ilgili bilgilendirme yaparken, sahte paranın nasıl anlaşılacağını anlattı. Ekipler kurban satıcılarına bilgilendirici broşür dağıttı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kurban pazarında satıcılara 'sahte para' uyarısı - Son Dakika

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