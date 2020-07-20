Kurban pazarının gözde boğası 'Adanalı Ronaldo', 27 bin liraya satıldı - Son Dakika

Kurban pazarının gözde boğası 'Adanalı Ronaldo', 27 bin liraya satıldı

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki kurban pazarında, 1,2 tonluk boğa, 27 bin liraya satıldı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki kurban pazarında, 1,2 tonluk boğa, 27 bin liraya satıldı. Boğanın sahibi Ramazan Dağgül, "Yemedik yedirdik, içmedik içirdik" dedi.

Kurban Bayramı'na az bir süre kala pazarlarda hareketlilik sürerken, Sarnıç Mahallesi'ndeki kurban pazarının yıldızı 'Ronaldo' isimli boğa oldu. Adana'dan İzmir'e getirilen 1,2 tonluk Ronaldo, büyüklüğü ve heybetiyle dikkat çekti. 27 bin liraya alıcı bulan Ronaldo'nun sahibi Ramazan Dağgül, boğayı özenle büyüttüklerini söyledi. Dağgül, "Ronaldo'ya evladımız gibi baktık. Yemin yanı sıra arpa ve yoncayla besledik. Yemedik yedirdik, içmedik içirdik. Yaklaşık 2,5 yıldır beraberiz. 1,2 ton olan boğamızı 27 bin liraya sattık. Açıkçası içimizden satmak gelmiyordu ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle satmak zorunda kaldık" dedi.

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'EL BEBEK GÜL BEBEK BÜYÜTTÜK'

Pazarda Ronaldo'ya büyük bir ilgi olduğunu altını çizen Dağgül, "Satın almak isteyen çok oldu. Satıldıktan sonra daha fazla para teklif edenler de oldu. Çok büyük olduğu için bu sene pazarda da ilgi odağıydı. Hemen her yaştan vatandaş Ronaldo'yla fotoğraf çektirdi, sevdi" dedi. Boğanın isim hikayesini de anlatan Dağgül, "Ronaldo dünyanın en büyük futbolcularından biri. Bizim boğamız da büyük ve kaliteli olduğu için adını Ronaldo koyduk. Ronaldolar yetiştirmeye devam edeceğiz. Onlar futbolcu fabrikasıysa biz de tosun fabrikasıyız" diye konuştu.

'BAŞKA BİR KESİMHANEDE KESECEK'

Boğanın çobanlığını yapan Murat Uçan (20), Ronaldo'yu satan alan kişinin kendilerini üzmemek için başka bir kesimhanede kesim işlemini gerçekleştireceğini söyledi. Uçan, "Ronaldo, kendi ineğimizin buzağısıydı. Doğar doğmaz el bebek gül bebek büyüttük. 2,5 sene besledik. Baktık ayakları kendi ağırlığını taşımamaya başladı Kurban Bayramı için pazara getirmeye karar verdik. Kurban olan hayvan hayırlıdır. Alan kişi de hayrını görsün. Tabi üzülüyoruz. Satın alan kişi, Ronaldo'yu burada keseceğini söyledi. Ancak bizim üzüldüğümüzü görünce bizim görmememiz için başka bir kesimhanede kestireceğini söyledi" dedi.


Kurban Bayramı, Gaziemir, Adana, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 08:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kurban pazarının gözde boğası 'Adanalı Ronaldo', 27 bin liraya satıldı - Son Dakika
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