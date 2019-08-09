Kurban pazarının gözdesi 20 bin liraya satıldı

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Güney Kore duyurdu: ABD, bizden Hürmüz Boğazı için asker talep etti

Şengül Hablemitoğlu'ndan Burhan Kuzu'ya tepki: Senin o ağzını burnunu dağıtmak da bana düşer