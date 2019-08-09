Kurban pazarının gözdesi 20 bin liraya satıldı
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Tokat'ta kurulan kurban pazarında görücüye çıkan 1 ton 200 kilogramağırlığındaki kurbanlık boğa 20 bin liraya satıldı.
Tokat Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:28 Kaynak: İHA
'ta kurulan kurban pazarında görücüye çıkan 1 ton 200 kilogramağırlığındaki kurbanlık boğa 20 bin liraya satıldı. Tokat Belediyesi
tarafından sebze hali yan tarafına kurulan kurban pazarında hareketlilik yaşanıyor. Pazarda küçükbaşlar ağırlıklarına göre 900 ila 2 bin, büyükbaş hayvanlar ise 5 bin ila 20 bin lira arasında alıcı buluyor. Kurban pazarının gözdesi olan 1 ton 200 kilogramağırlığındaki 'Paşa' isimli boğa 22 bin liradan satışa çıkarılırken, yapılan sıkı pazarlık sonucu 20 bin liraya satıldı. Besici Ali Şahin
, kurban pazarının en büyük hayvanı olan simental cinsi kurbanlığı 1,5 yıldır gözleri gibi baktıklarını kaydetti. Her kurban bayramında 1 ton üzerinde bir kurbanlık besleyerek sattıklarını ifade eden Şahin, "20 bin liraya sattık. İnşallah alana da satana da hayırlı olsun" diye konuştu. - TOKAT
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