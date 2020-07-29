Kurban pazarının şampiyonu "Paşa" oldu - Son Dakika

Mamak'ta Ortaköy kurban pazarının şampiyonu "Paşa" isimli boğa oldu. Cüssesiyle dikkat çeken bin 300 kilogram ağırlığındaki Paşa, 25 bin liradan alıcı buldu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Mamak Ortaköy kurban pazarında satışlar devam ediyor. 2 bin 411 büyükbaş, bin 465 küçükbaş hayvanın bulunduğu pazarda kurbanlıkların yüzde 50'si satılırken, pazarın şampiyonu "Paşa" isimli boğa oldu. Bin 300 kilogram ağırlığıyla dikkat çeken Paşa, 25 bin liradan alıcı buldu.

Pandemi nedeniyle önlemlerin alındığı pazar yerinde kurbanlıklar ve satıcılar için karantina çadırları oluşturulurken, zabıta ekiplerince de alanda kontroller gerçekleştiriliyor. Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ateşleri ölçülerek içeri alınan vatandaşların yapılan uyarılarla ellerini dezenfekte etmeleri sağlanıyor.

Bayram süresince satıcı ve alıcıların mağdur olmayacağını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bayram sonuna kadar hijyenden ulaşıma kadar hiçbir sorunun yaşanmaması için ekiplere talimat verdiklerini söyledi. Köse, kaçak boğa timinin de bayram süresince alarmda olacağını belirtti. Mamak Belediyesi veteriner hekimlerince kurbanlıkların gebelik testleri, yaş ve sağlık kontrollerinin yapıldığını ifade eden Başkan Köse, "Şimdiden tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı mübarek olsun" dedi. - ANKARA