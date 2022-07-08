Kurban pazarları devam edebilecek mi? - Son Dakika
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Kurban pazarları devam edebilecek mi?

08.07.2022 09:43

Bu yıl besiciler beklediklerinden fazla kurbanlık hayvan satabildiklerini anlatıyor.

Bu yıl besiciler beklediklerinden fazla kurbanlık hayvan satabildiklerini anlatıyor. Ancak gelecek yıl kurban pazarlarını bekleyen sıkıntılara dikkat çekiyorlar.

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İSLAMABAD - Pakistan'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarları hareketlendi İSLAMABAD - Pakistan'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarları hareketlendi KURBAN PAZARLARI, ULAŞIM GİDERİNE YENİK DÜŞTÜ KURBAN PAZARLARI, ULAŞIM GİDERİNE YENİK DÜŞTÜ
Kaynak: DailyMotion.com

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban pazarları devam edebilecek mi? - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurban pazarları devam edebilecek mi? - Son Dakika
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