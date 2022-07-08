Gaziantep ve çevre illerde kurban pazarlarında hareketlilik yaşanıyor

Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Malatya'da, Kurban Bayramı arifesinde kurban pazarlarında yoğunluk yaşanıyor.

Gaziantep'teki besiciler, kurulan pazarlarda yıl boyunca besledikleri kurbanlıkları satıp emeklerinin karşılığını almaya çalışıyor.

Kentte Büyükşehir Belediyesince belirlenen alanlara hayvanlarını getiren besiciler, kurbanlıkların kilogramını 50-60 liradan satıyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri pazarlarda denetim yaparken satılan büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar, araçlara yüklenerek alıcılarına ulaştırılıyor.

Besici Müslüm Çoban, AA muhabirine, satışların güzel olduğunu belirterek "Bugün arife olması nedeniyle yoğunluk biraz daha fazla. 700 küçükbaş hayvanımdan 400'ü satıldı." dedi.

Kurban alan İsmail Uludağ ise "Kilogramı 58 liradan 4 bin 500 liraya küçükbaş hayvan aldım. Allah hayırlı etsin." diye konuştu.

Şanlıurfa

Kent merkezinde arife günü kurbanlıklarını almak isteyenler, hayvan pazarlarının yolunu tutuyor.

Besicilerden Mehmet Doğan, 3 gündür pazarda bulunduğunu ancak yeterli satışı yapamadıklarını belirterek "Umudumuz bugün ve yarın inşallah satarız. Fiyatlar uygun, alıcıları bekliyoruz." dedi.

Halef Devebakan ise "Kurbanlık almayan varsa bugün-yarın gelip alabilirler. Fiyatlarımız çok uygun bekliyoruz." diye konuştu.

Kilis ve Malatya'da da hayvan pazarlarında yoğunluk gözlenirken kurbanlık alımını bayram gününe bırakmak istemeyenler, besicilerle sıkı pazarlıklar yapıyor.