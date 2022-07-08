Kurban pazarlarında arife yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
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Kurban pazarlarında arife yoğunluğu yaşanıyor

08.07.2022 13:22
Kurban pazarlarında arife yoğunluğu yaşanıyor

Bursa'da, Kurban Bayramı arifesinde kurban pazarlarında yoğunluk yaşanıyor.

Bursa'da, Kurban Bayramı arifesinde kurban pazarlarında yoğunluk yaşanıyor.

Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden günler öncesinden gelerek Bursa'daki kurban pazarlarında yerini alan besiciler bir yıl boyunca yetiştirdikleri kurbanlıklarını satmaya çalışıyor.

Alıcılarla sıkı pazarlıkların yaşandığı kurban pazarında küçükbaşların fiyatları 2 bin 500 ila 6 bin, büyükbaşların ise 20 bin ila 80 bin lira arasında değişiyor.

Kentteki Demirtaş ve İsabey kurban pazarlarında büyükbaş kurbanlıkların büyük çoğunluğu satılırken, küçükbaşların da bugün bitmesi bekleniyor.

Muş'tan Demirtaş kurban pazarına gelen besici Emirhan Bulut, AA muhabirine, 26 hayvan getirdiklerini ve tamamını sattıklarını söyledi.

Hayvanların en küçüğünün 45 bin liraya satıldığını belirten Bulut, "2,5 yıldır beslediğim pazarın en büyükleri arasında yer alan 1 ton 150 kilogram ağırlığındaki 'Poyraz' adını verdiğimiz tosun, 71 bin liraya satıldı." dedi.

Bingöl'den gelen besici Faruk Barut da 50 hayvandan 49'unu sattığını anlattı.

Hayvanları 20 ila 55 bin lira arasında değişen fiyatlarla sattıklarını vurgulayan Barut, "Bu sene çok şükür iyiydi. Vatandaşlar ilgi gösterdi, bu kadar beklemiyorduk." diye konuştu.

Kars Arpaçay'dan Bursa'ya kurbanlık getiren İbrahim Bartan da 31 büyükbaşın 30'unu sattığını anlattı.

Trabzon'dan gelen küçükbaş besicisi Halil Aysoy ise "Yoğun şekilde çalışıyoruz. 800 hayvan getirmiştim, yarısını sattım. Arife yoğunluğu başladı. Pazarda fiyatlar 2 bin 500 liradan başlıyor. Hareket bugün başladı. Pazardaki kurbanlıkların tamamının satılacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Pazardan kurbanlık alan Ersoy Selçuklar da "Pazarlığımızı yaptık, hayvanımızı aldık. Allah kesmeyi de nasip eder inşallah. Allah herkesin kurbanını kabul etsin." dedi.

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Kaynak: AA

Doğu Anadolu Bölgesi, Kurban Bayramı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban pazarlarında arife yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

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