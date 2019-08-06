Son Dakika Haberleri: Kurban pazarlarında bayram yoğunluğu
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Kurban pazarlarında bayram yoğunluğu

1 saat önce

Muş'ta kurbanlık satış alanlarında bayram yoğunluğu yaşanıyor.

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Muş'ta kurbanlık satış alanlarında bayram yoğunluğu yaşanıyor.
Karasu Köprüsü yakınlarında kurulan pazarda satış yapan besiciler, bayram öncesinde tüm hayvanları satabilmek için çaba gösteriyor.
Vatandaşlar da uygun fiyata kurbanlık alabilmek için hayvan sahipleriyle sıkı pazarlıklar yapıyor.
Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Yıldırım, bayrama sayılı günler kala pazarda yoğunluğun arttığını söyledi.
Yıl boyunca yetiştirilen hayvanların besiciler tarafından pazara getirildiğini belirten Yıldırım, il dışına da sevkiyatların yapıldığını, kentte kurbanlık hayvan sıkıntısının bulunmadığını aktardı.
Besici Selahattin Gündeş ise önümüzdeki günlerde yoğunluğun artmasını beklediklerini ifade ederek, "Fiyatlar geçen yıla göre daha düşük olmasına rağmen satışlar durgun. Büyükbaş hayvan fiyatları 6 bin liradan başlayarak 20 bin liraya kadar çıkıyor. İnsanlar kurbanlık almak için son günleri bekliyor. Hayvanlarımız doğal ortamlarda besleniyor. O nedenle etleri daha lezzetli oluyor." dedi.
Karasu, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:59 Kaynak: AA
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