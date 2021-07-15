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Kurban pazarlarında denetimler başladı - Son Dakika

Kurban pazarlarında denetimler başladı

15 Temmuz 2021 Perşembe 09:31
Kurban pazarlarında denetimler başladı, System.String[]

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, kentte kurulan kurban pazarlarında denetimlerde bulunarak, hayvan sahipleri ile görüştü.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, kentte kurulan kurban pazarlarında denetimlerde bulunarak, hayvan sahipleri ile görüştü.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ergün Tuğluk ve Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım ile birlikte Erkilet'te kurulan kurban pazarında incelemelerde bulundu. Pazar yerinde il müdürlüğü tarafından kurulan kontrol noktasında görev yapan veteriner hekimlerden bilgi alan Şahin, "Vatandaşlarımızın dini vecibelerini en sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi için kurum olarak tüm personelimizle görevimizin başındayız. Burada satışı yapılan hayvanların kurbanlık vasfını taşıyıp taşımadığı, yaşı, sağlık durumu dişi hayvanların gebelik muayenesi gibi konularda hekimlerimiz vatandaşlarımızın hizmetindedir" dedi.

Ayrıca pazarda kurulan çadırları ziyaret eden Şahin, veteriner hekimlerce muayene edilerek kurbanlık vasfı taşımayan hayvanların işaretlenmesine nezaret etti. Kurbanlık vasfı taşımayan hayvanların müdürlükçe belirlenerek işaretlendiğini ve Kocasinan Belediyesi ekiplerince uygun olmayan hayvanları satışa arz eden şahıslara işlem yapılacağını belirtti. Pazarda bulunan vatandaşlarla da sohbet eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, iyi dilek temennilerinde bulunarak gerek kurbanlık almak için gelen vatandaşları gerekse dürüst satıcılıların korunması için kurum olarak üzerlerine düşenin yapılacağını belirtti. - KAYSERİ

Kurban pazarlarında denetimler başladı
Kurban pazarlarında denetimler başladı
Kurban pazarlarında denetimler başladı
Kurban pazarlarında denetimler başladı
Kurban pazarlarında denetimler başladı
Kurban pazarlarında denetimler başladı

Mustafa Şahin, Kocasinan, Kurban, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kurban pazarlarında denetimler başladı - Son Dakika


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