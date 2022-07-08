Kurban pazarlarında denetimler sıkılaştırıldı - Son Dakika
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Kurban pazarlarında denetimler sıkılaştırıldı

08.07.2022 16:30
Kurban pazarlarında denetimler sıkılaştırıldı

Ordu'da, Kurban Bayramı öncesinde yaşanabilecek sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı emniyet ve jandarma ekipleri denetimlerini arttırdı.

Ordu'da, Kurban Bayramı öncesinde yaşanabilecek sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı emniyet ve jandarma ekipleri denetimlerini arttırdı.

Ordu Valiliği himayesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından Ulubey, Gürgentepe, Gölköy, Mesudiye, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde kurulan kurban pazarlarında parada sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarıyla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Ekipler, kurbanlık hayvan satıcılarına bilgilendirme broşürü ile sahte para anlama kalemi dağıtımı gerçekleştirerek, uyarılarda bulundu. - ORDU

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Jandarma, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kurban pazarlarında denetimler sıkılaştırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurban pazarlarında denetimler sıkılaştırıldı - Son Dakika
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