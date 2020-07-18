Kurban pazarlarında hareketlilik başladı - Son Dakika

Kurban pazarlarında hareketlilik başladı

Kayseri'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hareketlilik başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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