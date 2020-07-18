Kurban pazarlarında hareketlilik başladı - Son Dakika

Kurban pazarlarında hareketlilik başladı

Kayseri'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hareketlilik başladı.

Kayseri'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hareketlilik başladı.

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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kayseri'de Serkent Mahallesi'ne kurulmaya başlanan hayvan pazarında hareketlilik başladı. Besiciler bayram için yetiştirdikleri kurbanlıkları pazara getirirken, çadırlarda kuruluyor.


Pınarbaşı'ndan gelen besici Çavuş Karakoş, "Hazırlıklarımıza başladık ama satış henüz olmadı. Bu sene hayvan az. Geçen senenin neredeyse 3'te 1'i. Müşterilerimiz henüz gelmeye başlamadı. İnşallah iyi olur. Mallarımızı geçen sene ki fiyattan satıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kurban Bayramı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 15:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kurban pazarlarında hareketlilik başladı - Son Dakika
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