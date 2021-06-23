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Kurban pazarlarında hareketlilik yavaş yavaş başladı! Fiyatları uygun bulan da var pahalı bulan da - Son Dakika

Kurban pazarlarında hareketlilik yavaş yavaş başladı! Fiyatları uygun bulan da var pahalı bulan da

23.06.2021 12:09

Kurban Bayramı öncesinde İstanbul'daki kurban satış ve kesim alanlarında hareketlilik başlamış durumda. Kurban kesmek isteyen vatandaşlar, bayramın ilk günü yoğunluk yaşanmaması için şimdiden sıraya alınarak listeleniyor. Pazarlarda satılan küçükbaş hayvanların fiyatı 1.800-4.500 TL arasında değişirken, 600 kiloluk büyükbaşlar ortalama 24 bin TL arasında alıcısını buluyor. Kurban fiyatlarını kimi vatandaşlar uygun bulurken, kimisi de pahalı olduğunu düşünüyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban satış ve kesim alanlarında da hareketlilik başladı. Kemerburgaz'da bulunan kurban satış ve kesim yerinde satışlar hızlandı. Kurban bayramının ilk günü hayvanlarını kesmek isteyen vatandaşlar kurban satış yerlerine gelerek yer ayrıttı. Kurban satış ve kesim alanına gelen vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Kurbanlıkların bulunduğun alanın sürekli temizlenerek korona virüs tedbirlerine önem verildiği görüldü. Kurban pazarında 600 kilo civarında büyükbaş hayvanların 24 bin TL civarında, Küçükbaş hayvanların da bin 800 TL ila 4 bin 500 TL arasında satışa çıkartıldı.

Kurban hareketliliği başladı! Pazarlarda fiyatlar da netleşti

"1 AY ÖNCESİNDEN HİZMETE GİRDİK"

Kemerburgaz'da bulunan kurban satış ve kesim yerinde ziraat mühendisi olarak çalışan Ramazan Gürses, "Kurban Bayramı hazırlıklarımız başladı yaklaşık 1 ay öncesinden hizmete girdik. 600 adet büyükbaş ve 300 adet küçük baş hayvanımız satıldı. Kurbanlarını erken alan vatandaşlarımız bayramın ilk gününe burada kestirebilmelerine olanak oluyor. Kesim dahil 600 kilo civarında büyükbaş hayvanlarımız 24 bin TL civarında satılıyor. Bu sene geçen seneye oranla maliyetlerin yükselmesi ile birlikte kurban fiyatlarında bir miktar artış bulunuyor. Küçükbaş hayvanlarda kesim dahil bin 800 TL den başlayıp 4 bin 500 TL fiyatına kadar çıkabiliyor" dedi.

Kurban hareketliliği başladı! Pazarlarda fiyatlar da netleşti

"FİYATLAR GAYET UYGUN PİYASANIN ALTINDA"

Kurban satın almak için satış ve kesim alanında gezen Orhan Çağlar, "Kurban fiyatları diğer satış yerlerine göre gayet uygun piyasanın altında olduğunu düşünüyorum. Genellikle her yıl kurbanımızı buradan alıyoruz. Buradaki hayvanlar çok kaliteli, satın almadan önce biz hayvanın kilosuna yaşına dişlerine mutlaka bakıp kontrol ediyoruz" diye konuştu.

Kurban hareketliliği başladı! Pazarlarda fiyatlar da netleşti

"FİYATLAR GEÇEN SENEYE ORANLA PAHALI"

Kurban fiyatlarının geçen seneye oranla arttığını belirten Doğan Taşdemir, "Geçen seneye oranla fiyatların biraz pahalı olduğunu düşünüyorum. Genelde hep buradan alışveriş yapıyoruz 7 hisse ile büyükbaş kurban almak istiyoruz. Güvendiğiniz yerden almak her zaman daha güzel. Fiyatlar geçen seneye oranla pahalı" diye sözlerini tamamladı.

Kurban hareketliliği başladı! Pazarlarda fiyatlar da netleşti
Kurban pazarlarında hareketlilik yavaş yavaş başladı! Fiyatları uygun bulan da var pahalı bulan da
Kurban pazarlarında hareketlilik yavaş yavaş başladı! Fiyatları uygun bulan da var pahalı bulan da
Kurban pazarlarında hareketlilik yavaş yavaş başladı! Fiyatları uygun bulan da var pahalı bulan da
Kurban pazarlarında hareketlilik yavaş yavaş başladı! Fiyatları uygun bulan da var pahalı bulan da
Kurban pazarlarında hareketlilik yavaş yavaş başladı! Fiyatları uygun bulan da var pahalı bulan da
Kurban pazarlarında hareketlilik yavaş yavaş başladı! Fiyatları uygun bulan da var pahalı bulan da

Kurban Bayramı, Türk Lirası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kurban pazarlarında hareketlilik yavaş yavaş başladı! Fiyatları uygun bulan da var pahalı bulan da - Son Dakika Ekonomi


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