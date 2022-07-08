KURBAN PAZARLARINDA YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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KURBAN PAZARLARINDA YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

08.07.2022 15:35

BAYRAMA bir gün kala kurban pazarlarındaki hareketlilik sürüyor.

BAYRAMA bir gün kala kurban pazarlarındaki hareketlilik sürüyor. Sultangazi'deki kurban satış ve kesim merkezinde de durum farklı değildi. Kurban alımını son güne bırakan İstanbullular gün boyu kurban çadırlarını dolaşarak pazarlık yaptı. Bölgedeki hareketlilik dronla görüntülendi.

İstanbul'un en büyük kurban satış ve kesim yerlerinden biri olan Sultangazi'deki kurban satış ve kesim merkezi son gün vatandaşların akınına uğradı. Kurbanlık alımını son güne bırakan İstanbullular öğle saatlerinden itibaren merkezi doldurarak kurban çadırları arasında mekik dokudu. Yaklaşık 100 kurban satış çadırı, 20 hizmet çadırı ile oldukça geniş bir alanı kaplayan bölgedeki hareketlilik dronla görüntülendi. Bölgede bayramın ilk günü büyük yoğunluk yaşanması bekleniyor.

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GAZİANTEP - (DRON) Kurban pazarlarında arife yoğunluğu GAZİANTEP - (DRON) Kurban pazarlarında arife yoğunluğu Kurban pazarlarında arife yoğunluğu yaşanıyor Kurban pazarlarında arife yoğunluğu yaşanıyor
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KURBAN PAZARLARINDA YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KURBAN PAZARLARINDA YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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