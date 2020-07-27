Kurban pazarlığında 'sopalı' dönem - Son Dakika

Kurban pazarlığında 'sopalı' dönem

ERZURUM - Horasan Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda, pandemi nedeniyle tokalaşmanın yasaklanmasının ardından pazarlıklar sopa uçları tutularak yapılıyor.

Doğu Anadolu'nun önemli hayvancılık merkezlerinden Erzurum'un Horasan ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar pazara inmeye başladı.

İlçede uzun ve zahmetli bir sürecin ardından besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinden itibaren Horasan Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nın yolunu tutuyor.

Burada kurbanlıkları araçlardan indiren besiciler, kendilerine ayrılan bölgelerde hayvanlarını satmaya çalışıyor.

Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar ise daha çok fiyatlar konusunda bilgi edinme telaşı yaşıyor. Kurbanlık hayvan almak için pazara gelen vatandaşlardan bazıları hayvanın kilosunu tespit etmeye, bazıları da yaşını anlamaya çalışıyor.

Sopalarla pazarlık dönemi

Hayvanın beğenilmesinin ardından satıcı ile alıcı arasında kıyasıyla bir pazarlık başlıyor. Ancak bu yıl pazarlıklar, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayvan pazarlarında tokalaşmanın yasaklanmasının ardından sopaların iki ucundan tutularak yapılmaya çalışılıyor.

Besicilerden Gökhan Çakal bu yıl pazarlıkta tokalaşılmadığına işaret ederek, "Araya mesafe koymak için sopayla pazarlık yapıyoruz. Eski tadı olmuyor. Elimizi tutmayınca pazarlığın tadı olmuyor" dedi.

"Kurbanlık Fiyatları geçen yıl ile aynı "

Canlı Hayvan Pazarında küçükbaş kurbanlıklar 900 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlık fiyatları ise 4 bin liradan başlayıp, 20 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Hayvan Yetiştiricilerden Burhan Terzi, geçtiğimiz yıllara oranla henüz bekledikleri satışın olmadığını belirterek, "Şimdilik satışlar istediğimiz ölçüde. Kurban Bayramı'na bir kaç gün kaldı Geçtiğimiz yıla göre hayvan başı fiyatlarda önemli bir artış olmadı" diye konuştu.

Küçükbaş hayvanlarını satmak için pazara geldiğini kaydeden yetiştiriciler ise küçük başa oranla büyükbaş kurbanlıkların satışlarının daha iyi olduğunu ifade etti.