Son Dakika Haberleri: Kurban satıcıları dolandırıcılığa karşı uyarıldı
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Kurban satıcıları dolandırıcılığa karşı uyarıldı

8 dakika önce

Antalya Emniyet Müdürlüğü, kurban satıcılarını dolandırıcılık ve sahte para olaylarına karşı uyarıda bulundu bildirildi.

Kurban satıcıları dolandırıcılığa karşı uyarıldı, System.String[]
Antalya Emniyet Müdürlüğü, kurban satıcılarını dolandırıcılık ve sahte para olaylarına karşı uyarıda bulundu bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir Kurban Bayramı geçirmeleri için sahte para ve dolandırıcılığa karşı çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler bu kapsamda Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerindeki kurban satış ve kesim alanlarındaki besi satıcılarını, vatandaşları sahte paranın anlaşılmasını sağlayan broşür ve sahte para kalemi dağıttı.
Kurban satışlarının döviz üzerinden yapılmaması için esnafı uyaran ekipler, şüpheli görülen kişilerin ise 112 acil çağrı merkezine ihbar edilmesi konusunda uyarıda bulundu.
Antalya Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:26 Kaynak: AA
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