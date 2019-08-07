Son Dakika Haberleri: KURBAN SATICILARI PAZARDA GECEYİ MÜZİK YAPARAK GEÇİRİYOR
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KURBAN SATICILARI PAZARDA GECEYİ MÜZİK YAPARAK GEÇİRİYOR

2 gün önce

KURBAN bayramı için Anadolu'nun birçok yerinden İstanbul'a hayvan getiren satıcılar, geceleri ateş yakıp, müzik yapıyor.

KURBAN SATICILARI PAZARDA GECEYİ MÜZİK YAPARAK GEÇİRİYOR, System.String[]
KURBAN bayramı için Anadolu'nun birçok yerinden İstanbul'a hayvan getiren satıcılar, geceleri ateş yakıp, müzik yapıyor. Pazardakiler satışlardan memnun olduklarını söylüyor.
Kurban Bayramı için İstanbul'un birçok noktasında satış alanı kuruldu. Onlardan bir tanesi de Bahçelievler, Yenibosna'da kurulan kurban satış pazarı. Pazara Anadolu'nun birçok noktasından satıcılar kurbanlık getirdi. Pazardakiler gündüz satış yaparken geceleri de hayvanların başında nöbet tutuyor. Çoğunluğu Tokat'tan gelen satıcılar yaktıkları ateşin başında semaverde çay demleyip, sohbet ederek, sabahlıyor. Bazı satıcılar ise ateşin başında kaval ve gitar çalarak, müzik yapıyor.

"SATIŞLAR ÇOK GÜZEL"
Tokat Erbaa'dan kurbanlık satmaya gelen Şehabettin Güngör, "Satışlar çok güzel, Allah'a şükürler olsun. Memleketten 63 tane hayvan getirdik yok satıyoruz. Darısı diğer arkadaşlarımız için diliyorum. Satışlarımız çok güzel çok memnunuz. Geceleri kaval çalarak, arkadaşlarla sohbet muhabbet ediyoruz. Çoban ateşi yakıyoruz. Semaverimizi de yakıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Kurbanlıklardan görüntü
-Kurban satıcılarından görüntü
-Gitar çalan gencin görüntüsü
-Kaval çalan satıcının görüntüsü
-Satıcı ile röp
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Kurban Bayramı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:17 Kaynak: DHA
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