Kurban satıcıları pazarda geceyi müzik yaparak geçiriyor



KURBAN bayramı için Anadolu'nun birçok yerinden İstanbul'a hayvan getiren satıcılar, geceleri ateş yakıp, müzik yapıyor. Pazardakiler satışlardan memnun olduklarını söylüyor. Kurban Bayramı için İstanbul'un birçok noktasında satış alanı kuruldu. Onlardan bir tanesi de Bahçelievler, Yenibosna'da kurulan kurban satış pazarı. Pazara Anadolu'nun birçok noktasından satıcılar kurbanlık getirdi. Pazardakiler gündüz satış yaparken geceleri de hayvanların başında nöbet tutuyor. Çoğunluğu Tokat'tan gelen satıcılar yaktıkları ateşin başında semaverde çay demleyip, sohbet ederek, sabahlıyor. Bazı satıcılar ise ateşin başında kaval ve gitar çalarak, müzik yapıyor.

"SATIŞLAR ÇOK GÜZEL"

Tokat Erbaa'dan kurbanlık satmaya gelen Şehabettin Güngör, "Satışlar çok güzel, Allah'a şükürler olsun. Memleketten 63 tane hayvan getirdik yok satıyoruz. Darısı diğer arkadaşlarımız için diliyorum. Satışlarımız çok güzel çok memnunuz. Geceleri kaval çalarak, arkadaşlarla sohbet muhabbet ediyoruz. Çoban ateşi yakıyoruz. Semaverimizi de yakıyoruz" dedi.

- İstanbul