Kurban satıcıları sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı - Son Dakika
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Kurban satıcıları sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı

07.07.2022 11:20

Kurban satıcıları sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldıSAKARYA Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesinde Hayvan Pazarı'nda sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı.

Kurban satıcıları sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı

SAKARYA Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesinde Hayvan Pazarı'nda sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı.

Kurban Bayramı'na günler kala hareketlenen kurban satış noktalarına birçok vatandaş kurbanlık satın almak için akın ederken, kurban satıcılarının en çok şikayet ettiği konuların başında sahte para ve dolandırıcılık bulunuyor. Bu çerçevede Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Hayvan Pazarında sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karışı satıcıları uyararak bilgi verdi. Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunu da uygulamalı olarak bilgi verdi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kurban satıcıları sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurban satıcıları sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı - Son Dakika
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