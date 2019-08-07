Son Dakika Haberleri: Kurban satıcılarına sahte para uyarısı
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Kurban satıcılarına sahte para uyarısı

22 dakika önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri kurban satıcılarını, sahte para ve dolandırıcılık konularında uyardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri kurban satıcılarını, sahte para ve dolandırıcılık konularında uyardı.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban satış noktalarında çalışma başlatan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, alanlara "Bayramda dolandırıcı kurbanı olmayınız" yazılı afişler astı.
Kurban satıcılarına, sahte parayı gerçeğinden ayırt etme yöntemleri hakkında bilgi veren ekipler, hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları, alışveriş yaptıkları kişilerin isim ve telefon numaralarını almaları, telefonunun doğru olup olmadığını kontrol etmeleri, hırsızlık olaylarına karşı üzerlerinde nakit para bulundurmamaları ve parayı bankaya yatırmaları, ücretlerini almadan kurbanlığı teslim etmemeleri ve şüpheli durumlar karşısında "155" i aramaları konusunda uyarıda bulundu.
Satıcılar, polisin bu uygulamasından memnun olduklarını dile getirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:42 Kaynak: AA
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