Son Dakika Haberleri: Kurban satıcılarına sahte para uyarısı
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Kurban satıcılarına sahte para uyarısı

1 saat önce

Diyarbakır polisi, kurban satıcılarını sahte para konusunda uyardı.

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Diyarbakır polisi, kurban satıcılarını sahte para konusunda uyardı.
Merkez Sur ilçesindeki Canlı Hayvan Borsası'na gelen polis ekipleri, kurban satıcılarına sahte paranın tespiti, dolandırıcılık ile hırsızlığa karşı alınacak önlemler konusunda bilgilendirerek, şüpheli durumlar karşısında "155 Polis İmdat" hattına bilgi vermelerini istedi.
Satıcı Mehmet Salih Ermez, polisin sahte para konusunda kendilerini aydınlatmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Daha önce kendisinin sahte parayla kandırıldığını ifade eden Ermez, bu nedenle zarar ettiğini kaydetti.
Nebi Tilki de "Polis, dolandırıcılara, sahte paraya karşı bizi uyardı. Dağıttığı el broşürünü okuyup faydalanacağız." dedi.
Diyarbakır, Polis, Sur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:12 Kaynak: AA
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