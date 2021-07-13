Kurban satıcılarına "sahte para" uyarısı - Son Dakika

Osmaniye'de polis kurban satıcılarını sahte para ve tırnakçılığa karşı uyardı.

Osmaniye merkez Fakıuşağı Mahallesi ile Dereobası köyü yolu üzerinde bulunan kurban pazarını ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, kurban satıcılarını sahte para, hırsızlığa ve tırnakçılığına karşı uyardı. Dağıttıkları broşürler ve anlattıkları bilgilerle satıcıların dolandırıcıların oyunlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çeken ekipler, sahte para ve tırnakçılığı anlama yöntemlerini anlatarak satıcılara yaklaşan kurban bayramı öncesi "Dolandırıcı Kurbanı Olmayın" uyarısında bulundu.

Satıcılarla bir araya gelen polis memurları, "Ücretinizi almadan hayvanlarınızı teslim etmeyin. Şüphelendiğiniz araçların plakasını alın ve satış yaptığınız kişilerin isimlerini ve numaralarını kaydedin. Özellikle akşam vakitlerinde hırsızlık olaylarına karşı duyarlı olun. Yanınızda ya da kaldığınız yerde nakit para bulundurmayın. Her türlü şüpheli durumu zaman kaybetmeden 112'yi arayarak polise bildirin. Ekiplerimiz sizlerin güvenliği için sürekli devriye halindeler ve sizler de şüpheli durumlarda bizleri aramaktan çekinmeyin. Ayrıca sahte paranın gerçeğinden ayırt edilmesi için alınan banknotların üzerinde kabartma baskı, gizli görüntü, holografik şerit, renk değiştiren şerit, emniyet şeridi ve ışığa tutulduğunda her iki tarafında görülebilen filigranın olup olmadığına dikkat edelim" dediler. - OSMANİYE