Kurban satıcılarına uygulamalı sahtecilik uyarısı
1 saat önce
DİYARBAKIR'daki Canli Hayvan Borsası'nı ziyaret eden polis ekipleri, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini yaptıkları uygulamayla anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:57 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'daki Canli Hayvan Borsası'nı ziyaret eden polis ekipleri, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini yaptıkları uygulamayla anlattı. Diyarbakır
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı
öncesinde Canlı Hayvan Borsası'nda kurbanlık satan besicileri ve vatandaşları sahte para konusunda uyardı. Sahte parayla alışveriş ve dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı hayvan satıcılarına ve vatandaşları yaptıkları uygulamayla sahte paranın nasıl ayırt edilebileceği anlatıldı. Dolandırıcılar, bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini içiren çeşitli broşür dağıttı.
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