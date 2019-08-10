Son Dakika Haberleri: Kurban satıcılarına uygulamalı sahtecilik uyarısı
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Kurban satıcılarına uygulamalı sahtecilik uyarısı

1 saat önce

DİYARBAKIR'daki Canli Hayvan Borsası'nı ziyaret eden polis ekipleri, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini yaptıkları uygulamayla anlattı.

Kurban satıcılarına uygulamalı sahtecilik uyarısı, System.String[]
DİYARBAKIR'daki Canli Hayvan Borsası'nı ziyaret eden polis ekipleri, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini yaptıkları uygulamayla anlattı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesinde Canlı Hayvan Borsası'nda kurbanlık satan besicileri ve vatandaşları sahte para konusunda uyardı. Sahte parayla alışveriş ve dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı hayvan satıcılarına ve vatandaşları yaptıkları uygulamayla sahte paranın nasıl ayırt edilebileceği anlatıldı. Dolandırıcılar, bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini içiren çeşitli broşür dağıttı.



Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:57 Kaynak: DHA
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