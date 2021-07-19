Kurban satıcısı kurnazlığıyla koyununu elden çıkardı! Üzerine "Balotelli" yazdığı koyunu 2 bin 400 liraya sattı - Son Dakika

Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki kurban pazarında ise satıcı Mustafa Berke Deniz'in üzerine Adana Demirspor'un yeni transferi Mario Balotelli'nin ismini yazdığı koyun pazarın gözdesi oldu. 72 kilogram ağırlığındaki koyun sıkı bir pazarlık sonucu Mustafa Bilir isimli vatandaş tarafından 2 bin 400 liraya satın alındı.

"İSMİNİ GÖRÜNCE DAYANAMADIM"

Mustafa Bilir, sıkı bir Adana Demirspor taraftarı olduğunu, 'Balotelli' yazılı koyunu gördüğünde ise hiç düşünmeden satın aldığını belirterek, "Biz koyu Adana Demirsporluyuz. Murat Sancak başkanımıza da teşekkür ediyoruz Balotelli gibi bir forveti Adana'ya kazandırdı. İsmini görünce dayanamadım. Sağ olsun Mustafa kardeşimiz de gerekeni yaptı. Rabbim kabul ederse kurban yapacağız" diye konuştu.

"2 GÜNDÜR YAZILI BEKLİYORDU"

Satıcı Mustafa Berke Deniz de 'Balotelli' yazılı koyuna ilginin çok olduğunu kaydederek, "Adana Demirsporluyum ve sıkı bir Adana Demirspor taraftarı abimize sattık. 2 gündür böyle bekliyordu. Allah utandırmasın. 72 kilogram koyunu 2 bin 400 liraya sattık. Dün de birisiyle 50 lira için pazarlığı bozduk ama abimize kısmetmiş" ifadelerini kullandı.