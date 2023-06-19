Kurban satıcısı zorla içki içirdi, Tiktok'ta skandal görüntüler yayınlandı - Son Dakika
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Kurban satıcısı zorla içki içirdi, Tiktok'ta skandal görüntüler yayınlandı

19.06.2023 18:17

Kurban Bayramı öncesi Tiktok'ta paylaşılan bir video, kurban satıcısı tarafından zorla içki içirilen büyükbaş kurbanlığı gösteriyor. Görüntüler hızla yayıldı ve vatandaşlar yetkililere çağrıda bulunarak yasal işlem yapılmasını istedi. Olay, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Tarsus ilçesindeki bir çiftlikte çalışan ismi açıklanmayan kişi, ineğe içki şişesi içerisinde sıvı verdiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Bu kişi, paylaşımının altına "İçerim kime ne, sarhoşum sana ne" sözlerinin geçtiği bir şarkıya da yer verdi. Sosyal medyada ineğe içki içirildiğinin öne sürülmesi üzerine Kurban Bayramı öncesi kısa sürede yayılan görüntüler, yoğun tepki çekti.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Tepkiler sonrası, Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, görüntülerin kaydedildiği çiftlikte incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede, içki şişesinde hayvansal ilaçlar hazırlandığı saptandı. Hazırlanan ilaçların yine içki şişeleriyle hayvanlara verildiği belirtildi. Bu tespitler üzerine cezai işlem uygulanmadı.

TEPKİLER ÜZERİNE YENİ VİEDO

Görüntüdeki çiftlik çalışanı, yanlış anlaşıldığını anlatan yeni bir görüntü yayınladı. Görüntülerde ineğe verdiği ilacı hazırlayan ve içki şişesine dolduran çalışan, plastik şişenin hayvanın ağzında ezildiğini, bu nedenle ilacı cam şişede verdiklerini söyledi.

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Kurban Bayramı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kurban satıcısı zorla içki içirdi, Tiktok'ta skandal görüntüler yayınlandı - Son Dakika


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