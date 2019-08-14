Son Dakika Haberleri: Kurban satış noktalarında ilaçlama mesaisi
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Kurban satış noktalarında ilaçlama mesaisi

1 saat önce

Kurban satış noktalarında ilaçlama mesaisi İstanbul'da kurban çadırları toplanırken temizlik ve ilaçlama çalışmaları başladıİSTANBUL - Kurban Bayramı'nın son gününde satış noktalarındaki çadırlar kaldırılırken bir yandan da temizleme ve ilaçlama çalışmaları başladı.

Kurban satış noktalarında ilaçlama mesaisi
İstanbul'da kurban çadırları toplanırken temizlik ve ilaçlama çalışmaları başladı
İSTANBUL - Kurban Bayramı'nın son gününde satış noktalarındaki çadırlar kaldırılırken bir yandan da temizleme ve ilaçlama çalışmaları başladı.
Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde Kurban pazarlarındaki hareketlilik yerini temizleme ve ilaçlama çalışmalarına bıraktı. İlk üç gün içerisinde ellerindeki kurbanlıkların neredeyse tamamını satan satıcılar kurban satış alanlarından ayrılırken, 4 gün boyunca kullandıkları çadırlar kaldırılmaya başlandı. Çadırların kaldırılmasıyla birlikte belediye ekiplerince alanda temizlik ve ilaçlama çalışmaları başladı. Bayram öncesi ve bayram süresince binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvanın bulunduğu alanın zararlı böcek ve haşerelerden temizlenmesi için belediye ekipleri ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İlaçlama ve temizleme çalışmalarının sürdürüldüğü alanın, kısa sürede tamamen temizlenmesi hedefleniyor.
Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 01:47 Kaynak: İHA
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