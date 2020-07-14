Kurban satış noktasında hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi büyükbaş ve küçükbaş kurban satış alanında hazırlıklarını tamamladı.



Hazırlık çalışmaları kapsamında Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kurban satış alanında çevre düzenleme ve asfalt serimi gerçekleştirdi. Çevre düzenlemesinin ardından Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Mahallesi Hayrabolu yolu üzerinde eski cephanelik mevkisinde bulunan kurban satış noktasında satış alanlarının çizgilerinin çizilmesi ve numaralandırma çalışmalarını tamamladı. Çalışmaların ardından, kurban satış noktası vatandaşların alışverişlerini sorunsuz yapması için hazır hale getirildi.



Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık satış yeri tahsisi için başvurular başlamıştır. Başvuru yapacakların Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir," ifadelerine yer verildi.



Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre başvuru esnasında istenilen belgeler ise şu şekilde:



"İşletme belgesi, hayvan pasaportları, sevk belgesi, 1 adet kimlik fotokopisi, 1 adet resim, yarım kapak pembe dosya." - TEKİRDAĞ