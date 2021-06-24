Kurban Satış Uyarısı - Son Dakika

KURBAN SATIŞ UYARISI Üreticilere Kurban uyarısı

Gümüşhane Belediyesi, Kurban satış pazarında hayvan satışı yapacak üreticilere en geç 5 Temmuz 2021 tarihi mesai bitimine kadar müracaat etmeleri gerektiğini bildirdi.

Belediye Zabıta Müdürü Mustafa Ceylan, Kurban Bayramı öncesi Hayvan Pazarı'nda satış yapmak isteyen üreticilerin Belediye'ye müracaat etmeleri gerektiğini kaydederek, "Belediyemize ait canlı hayvan satış pazarında kurbanlık satışı yapmak isteyen vatandaşlarımızın en geç 5 Temmuz 2021 Pazartesi gününe kadar Belediyemize yazılı birer dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Ayrıca yerlerin ayarlanabilmesi için müracaat dilekçelerinde getirecekleri büyük ya da küçükbaş hayvan sayılarını mutlaka belirtmeleri gerekmektedir" dedi.

Ceylan, hayvan pazarına canlı hayvan alımlarının 9 Temmuz tarihi itibariyle gerçekleştirileceğini ifade ederek, "Gelen taleplere göre 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü müracaat sırasına göre yerlerin belirleneceği ve 9 Temmuz 2021 Cuma gününden itibaren ise hayvan pazarına canlı hayvanların alınmaya başlanacak. Ayrıca (Covid-19) salgın hastalığı nedeni ile hayvan satış alanlarında bazı tedbirleri uygulayacağız. Bu tedbirler içerisinde satış alanına maskesiz girilemeyecek. Sosyal Mesafe kurallarına dikkat edilecek. Özellikle pazarlık sırasında tokalaşma yapılmayacak ve hayvan satış alanında kalabalık oluşturulmaması için belirli sayıda vatandaşların alınacak. Tedbirler kapsamında kulak küpesi bulunmayan hayvanlar ile Veteriner sağlık raporları ve pasaportları olmayan hayvanlar da satış alanına alınmayacak" diye konuştu.

Ceylan ayrıca başvuruda bulunan üreticilerin başvuru sırasında şu belgeleri de hazır bulundurmaları gerektiğini sözlerine ekledi:

"Büyük Baş Hayvanlar da İl Merkezi ve İlçelerden Gelen Hayvanlar İçin Hayvan Pasaportu. Çevre İllerden Gelen Hayvanlar İçin Veteriner Sağlık Raporları (imzalı ve Bandrollü), Büyük Baş Hayvan Pasaportu - Hayvanların Kulak Küpe Numara Listesi. Küçük Baş Hayvanlar da İl Merkezi ve İlçelerden Gelen Hayvanlar İçin Nakil Beyannamesi. Çevre İllerden Gelen Hayvanlar İçin Nakil Beyannamesi, Veteriner Sağlık Raporu (İmzalı ve Bandrollü)"

24 Haziran 2021, Perşembe