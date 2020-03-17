Kurban satış ve kesim tesisi bayrama hazır olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurban satış ve kesim tesisi bayrama hazır olacak - Son Dakika

Kurban satış ve kesim tesisi bayrama hazır olacak

6 saat önce

Osmangazi Belediyesi, Veysel Karani Mahallesi'nde inşa edilen modern kurban satış ve kesim kompleksini kurban bayramına yetiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kurban satış ve kesim tesisi bayrama hazır olacak, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, Veysel Karani Mahallesi'nde inşa edilen modern kurban satış ve kesim kompleksini kurban bayramına yetiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.


Osmangazi Belediyesi, ilçeye modern bir kurban satış ve kesim tesisi kazandırıyor. Veysel KaraniiMahallesi'nde inşa edilen tesis, 20 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 60 bin metrekareden oluşuyor. Tesiste kesim öncesi hayvanların bekletileceği 125 küçükbaş, 125 de büyükbaş olmak üzere toplam 250 padok yer alacak. Günlük 4 bin hayvan kesim kapasitesine sahip tesiste, karantina bölümü, kesimhane, depolar, adaklık kurban satış bölümleri, zabıta ve veteriner noktaları ile 400 araçlık otopark yer alacak. Tesiste şu ana kadar bütün padokların kaba inşaatı tamamlandı. Çelik çatı imalatı ve çevre düzenleme çalışmalarının yapıldığı tesiste, giderlerin yapımı da devam ediyor. Tesis, kurban bayramına kadar hazır hale getirilerek vatandaşların hizmetine sunulacak.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi'nin farklı noktalarında kurulan kurban satış ve kesim yerlerini güzel, modern ve hijyenik bir komplekste bir araya toplayacaklarını ifade ederek, "İlçede her yıl farklı bölgede kurulan kurban satış ve kesim alanları, ilçenin taleplerini karşılamıyor ve de insan sağlığını olumsuz yönde etkileyerek çevre ile görüntü kirliliğine neden oluyordu. Bu nedenle, insan sağlığını olumsuz etkileyen unsurlara engel olmak, çevreyi kirletmemek adına vatandaşların talep ve önerileri doğrultusunda modern kurban satış ve kesim yeri inşa ediyoruz. Osmangazi'ye yakışır bir tesis yapıyoruz. Bu tesis sayesinde hayvan satıcıları hiçbir sıkıntı yaşamadan modern şartlarda hayvanlarını satabilecek. Vatandaşlar ise sağlıklı ve hijyenik ortamda hayvanlarını kesebilecek. Tesisin betonarme bölümlerinin inşaatı tamamladı. Çelik çatı bölümünde çalışmalar devam ediyor. kurban bayramına kadar tesisin inşaatını bitireceğiz" dedi. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:23 Kaynak: İHA
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