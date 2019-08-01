Kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
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Karaman Belediyesi, kurban satışı ve kurban kesimi yapılacak yerleri belirledi. İki ayrı bölgede kurban satışı, sekiz ayrı bölgede ise kurban kesimi yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 01.08.2019 02:17 Kaynak: Bültenler
Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte hazırlıklarını sürdüren Karaman Belediyesi kurban satış ve kesim yerlerini belirledi.
Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm tedbirleri aldıklarını ve bayram süresince vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmeleri için ekiplerin oluşturulduğunu söyledi. Başkan Kalaycı; iki ayrı bölgede satış yeri, sekiz ayrı bölgede ise kesim alanı tespit edildiğini ve bu yerlerde gerekli hazırlıkların yapıldığını söyledi.
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