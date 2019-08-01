Kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte hazırlıklarını sürdüren Karaman Belediyesi kurban satış ve kesim yerlerini belirledi.

Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm tedbirleri aldıklarını ve bayram süresince vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmeleri için ekiplerin oluşturulduğunu söyledi. Başkan Kalaycı; iki ayrı bölgede satış yeri, sekiz ayrı bölgede ise kesim alanı tespit edildiğini ve bu yerlerde gerekli hazırlıkların yapıldığını söyledi.