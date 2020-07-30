Kurban satış ve kesim yerleri mercek altında - Son Dakika

Kırklareli'de kurban öncesi faaliyete başlayan kurban satış yerleri ve kurban kesimi için hazırlıklarının tamamlayan kurban kesim yerlerinin denetimleri devam ediyor.

Yapılan denetimlerde, satış yerlerinde bulunan kurbanlık hayvanların sağlık raporu, küpe ve pasaportlarını kontrol eden Kırklareli İl Müdürlüğü personelleri kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğ kapsamında kesim ve satış yerlerinde yapılması gereken düzenlemeler ve covid-19'e karşı alınması gereken önlemler hakkında yer sahiplerine de bilgilendirme çalışmaları yapılıyor.

Kurban Bayramın süresince kurbans atış yerleri ve kesim yerlerinin denetimi devam edecek. - KIRKLARELİ