Kurban satış yerlerinde ilaçlama seferberliği

Kurban satış yerlerinde ilaçlama seferberliğiİSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında hayvan pazarındaki kapalı ve açık alanlar ilaçlanarak dezenfekte edildi.Eyüpsultan Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı için Kemerburgaz'da kurban satış yerleri oluşturdu. Büyük ve küçükbaş hayvanların satışının yapıldığı kurban satış noktalarında, sineklere karşı Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tarafından düzenli şekilde ilaçlanıyor. Çalışmalarda Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü 'nün tavsiye ettiği ilaçlar kullanılıyor. Hayvan satış alanlarındaki kotraların içerisine yaydığı koku ile sinekleri çeken ve içerisinde hapsolmasını sağlayan karasinek tuzağı yerleştirildi. kotraların içerisi ve çevresi ilaçlanıyor.İnsan ve çevre sağlığına zararsız ilaçlar ile kurban satış yerlerinde karasineklerin çoğalmasına engel olunuyor. Modern araç ve ekipmanlarla yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşların sıkıntısız bir bayram geçirmesi hedefleniyor."İlaçlamayı her gün yapıyoruz"İlaçlama işlemini her gün yaptıklarını belirten Eyüpsultan Belediyesi Uzman Biyolog ilaçlama Ekip Şefi Sevilay Kaplan Yıldız, "27 Temmuz 2019 tarihinden itibaren büyükbaş kurbanlıklar gelmeye başladı. Günaşırı uçkun uygulamalarımızı yapıyoruz. Hayvanların bulunduğu ahırların içlerine karasinek yemi gübre toplama alanlarına da sıvı larvasit uygulamamızı yapıyoruz. Bu ilaçlamayı her gün yapıyoruz. Bu işlem 1.5 saatimizi alıyor. Kurban zamanında ilaçlamayı aksatmamak gerekiyor, çünkü halk sağlığını etkileyen bir faktör. Karasinek popülasyonun artış göstereceği bir zaman. Kurban öncesi ve sonrasında da aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kurban Bayramı'nda bazı vatandaşlar gerekli temizliklerine dikkat etmeye biliyorlar. Bu kendi sağlıklarını olumsuz etkiliyor. Sakatatları meydanda bırakabiliyorlar. Çöpleri işkembelere atabiliyorlar. Kesimin yapıldığı yerde hayvanın kanının normalde toprağa akıtmak gerekiyor ama rahat bir şekilde betonda yapıp güzel bir şekilde temizlemiyorlar. Bu hem mikroorganizma bakımından hem de uçan ve yürüyen haşereler içinde çok fazla artışa sebeptir. Vatandaşlardan isteğimiz kurban sonrasında da temizliklerine çok dikkat etmeleri. Bu hem kendileri ve hem de bizler için çok iyi olacaktır" dedi.