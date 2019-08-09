Kurban satış yerlerinde sahte para uyarısı
50 dakika önce
Mersin polisi 'sahte para kurbanı olma' sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında kurban satış yerlerinde broşür dağıtarak, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları ve vatandaşları uyardı.
Mersin Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:16 Kaynak: İHA
polisi 'sahte para kurbanı olma' sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında kurban satış yerlerinde broşür dağıtarak, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları ve vatandaşları uyardı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı
öncesi hayvan satış yerlerini ziyaret ederek bilgilendirme broşürü dağıttı. 'Sahte para kurbanı olma' sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında, Yenişehir
ilçesindeki Deniz Mahallesi Kocavilayet dolmuş durağı yanında kurulan kurban satış yerini ziyaret eden ekipler, satıcılara sahte paranın nasıl anlaşılacağı konusunda bilgi verdi. Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı bilgi verdi.
Emniyet yetkilileri, Kurban Bayramı dolayısıyla gerekli tedbirlerin alındığını ve hayvan pazarında vatandaşlara sahte para konusunda uyarılarda bulunmaya devam edeceklerini bildirdi. - MERSİN
Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar çelik eldivenle korunacak. Kurban Bayramı için bugün yola çıkacaklar dikkat! İşte trafikte son durum İranlı turistler bayram tatili için Van'a akın etti Depremzedelerin konaklaması için stada çadırlar kuruldu