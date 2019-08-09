Son Dakika Haberleri: Kurban satış yerlerinde sahte para uyarısı
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Kurban satış yerlerinde sahte para uyarısı

50 dakika önce

Mersin polisi 'sahte para kurbanı olma' sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında kurban satış yerlerinde broşür dağıtarak, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları ve vatandaşları uyardı.

Kurban satış yerlerinde sahte para uyarısı, System.String[]
Mersin polisi 'sahte para kurbanı olma' sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında kurban satış yerlerinde broşür dağıtarak, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları ve vatandaşları uyardı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan satış yerlerini ziyaret ederek bilgilendirme broşürü dağıttı. 'Sahte para kurbanı olma' sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında, Yenişehir ilçesindeki Deniz Mahallesi Kocavilayet dolmuş durağı yanında kurulan kurban satış yerini ziyaret eden ekipler, satıcılara sahte paranın nasıl anlaşılacağı konusunda bilgi verdi. Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı bilgi verdi.

Emniyet yetkilileri, Kurban Bayramı dolayısıyla gerekli tedbirlerin alındığını ve hayvan pazarında vatandaşlara sahte para konusunda uyarılarda bulunmaya devam edeceklerini bildirdi. - MERSİN
Kurban Bayramı, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:16 Kaynak: İHA
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