KURBAN SATIŞI DÜŞÜNCE, BIÇAK BİLEYLETMEK İSTEYEN SAYISI DÜŞTÜ - Son Dakika
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KURBAN SATIŞI DÜŞÜNCE, BIÇAK BİLEYLETMEK İSTEYEN SAYISI DÜŞTÜ

08.07.2022 09:54

ANTALYA'da aile mesleği bıçakçılığın 5'inci kuşak temsilcisi Özen Bıçakçılar, babası Mustafa Bıçakçılar ile birlikte Kurban Bayramı öncesinde bıçak bileme mesaisi yaşıyor.

ANTALYA'da aile mesleği bıçakçılığın 5'inci kuşak temsilcisi Özen Bıçakçılar, babası Mustafa Bıçakçılar ile birlikte Kurban Bayramı öncesinde bıçak bileme mesaisi yaşıyor. Geçen Kurban Bayramı'nda 10 binin üzerinde bıçak bileylediğini söyleyen Özen Bıçakçılar, kurban satışının düşmesi nedeniyle bu sayının 7 bine düştüğünü kaydetti.

Muratpaşa ilçesinde bulunan Sobacılar Çarşısı'nda 1875 yılından bu yana bıçak ustalığı yapan Bıçakçılar ailesinin 5'inci kuşak temsilcisi Özen Bıçakçılar ve babası Mustafa Bıçakçılar, Kurban Bayramı öncesinde yoğun mesai harcıyor. Bıçak ve satırlarını bileyletmek isteyenler, üzerlerine isimlerini yazarak bırakıyor.

Bıçakları bileylemek için dükkan dışında kurdukları tezgah başında gün boyu çalışan baba- oğul, 35 dereceyi bulan sıcakta zor anlar yaşıyor. Bıçaklardan çıkan metal parçalar vücutlarına yapışan baba- oğul, Kurban Bayramı için 7 bine yakın bıçak bileyledi. Yoğun tempoda çalıştıklarını aktaran Özen Bıçakçılar, talebin geçen seneye göre azaldığını söyledi.

Sıcakta çalışmanın zor olduğunu belirten Özen Bıçakçılar, Çok hızlı çalışıyoruz. Kurban Bayramı'nın ilk günü de açık olacağız. Taleplere mümkün oldukça karşılık vermeye çalışıyoruz. Neredeyse her gelen 'Çok keskin olsun' diyor. Sıcağın altında çalışmak gerçekten çok zor. Yaptığımız bıçakların metal tozları üzerimize yapışıyor. Sıcakla beraber bizi yıpratıyor dedi.

Bayramda her zamankinden daha fazla çalıştıklarını belirten Bıçakçılar, Kurban Bayramı için 7 bine yakın bıçak bileyledik. Geçen sene pandemide çok yoğun çalışmıştık ve 10 binin üzerinde bıçak bileylemiştik. Ancak bu sene işlerimiz baya durgun. Kurbanlıklar satılmadığı için doğal olarak bize de sekte vurmuş oldu. 150 liradan 600 liraya kadar bıçaklarımız var. Bıçak bileme 10, satırı ise 30 liradan yapıyoruz dedi.

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Kaynak: DHA

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