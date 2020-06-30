Kurban satışında "tokalaşmalı pazarlık" yasağı - Son Dakika

Kurban satışında "tokalaşmalı pazarlık" yasağı

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, bu yıl kurbanlık satışında "tokalaşmalı pazarlık" geleneğini yasakladıklarını bildirdi.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, bu yıl kurbanlık satışında "tokalaşmalı pazarlık" geleneğini yasakladıklarını bildirdi.

Abdullah Gül'den çoklu baro yalanlaması: Ben önermedim
Antalya'da yaşayan asırlık kız kardeşler uzun yaşamlarının sırrını verdi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi

Bağlamış, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı öncesi bazı kararlar aldıklarını belirtti.

Büyükbaş hayvanın canlı kilogram fiyatının 24-25 lira, küçükbaş hayvanın ise 27-28 lira olduğunu kaydeden Bağlamış, büyükbaşta kişi başı hisse miktarının 2-3 bin lira olduğunu, küçükbaş kurbanlığın ise 1500-2 bin lira arasında satılacağını aktardı.

Bağlamış, "Kombinalardaki kesim ücreti büyükbaş için 750, küçükbaş için 150 lira olarak belirlendi. Parçalama için de aynı ücret tarifesi uygulanacak. Et çekim ücreti kilogramı 2 lira olarak belirlendi." ifadelerini kullandı.

Tokalaşmalı pazarlık yasak

Bağlamış, koronavirüsle mücadele kapsamında da bazı önlemler aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nda bir gelenek olan tokalaşarak hayvan satış işlemi, bu bayramda olmayacak. Sosyal mesafe kuralına uyulacak ve maske kullanımı zorunlu olacak. Kurban satış ve kesim yerlerinde, uygun giriş ve çıkış kapıları oluşturulacak. Kurban satış yerinin etrafı sınırlandırılacak ve çadırlar arası mesafe en az 2 metre olacak. Maskesiz girişlere de izin verilmeyecek. Ayrıca girişlerde vatandaşlarımızın el dezenfeksiyonu ve ateş ölçümü de titizlikle gerçekleştirilecek."

Kurban kesimi için, Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat almış mezbaha ve kombinalar ile belediyelerce belirlenen geçici kesim yerleri, besi çiftliklerinin tercih edilmesi gerektiğini belirten Bağlamış, küpesi olmayan hayvanların alınmaması uyarısında bulundu.

Bağlamış, vatandaşların, aldıkları kurbanlık hayvanları küpe numarası ile "HAYSAG" mobil uygulamasından sorgulayabileceklerini de hatırlattı.

Kurban Bayramı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 16:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kurban satışında 'tokalaşmalı pazarlık' yasağı - Son Dakika

Son Dakika

21:39 Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı 21:13 Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi 20:07 Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor 19:41 Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi 19:17 Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı 19:16 Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı 15:38 13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı 15:14 Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı 14:31 Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu 10:25 Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL 10:03 Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak 10:02 AB, yarından itibaren 14 ülkeye sınırlarını açıyor, listede Türkiye yok 09:24 Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor 09:18 Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı 09:15 Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Abdullah Gül'den çoklu baro yalanlaması: Ben önermedim
22:44
YÖK, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı
21:57
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
21:38
Kayseri'de otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
21:31
Antalya'da yaşayan asırlık kız kardeşler uzun yaşamlarının sırrını verdi
21:28
Başak Demirtaş'tan Esra Albayrak'a destek mesajı: Kadınlara yönelik saldırganlığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz
21:18
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
21:13
Fatih Terim'den göndermeli paylaşım: Zorlu geçen bir sezonu adalet arayarak bitiyoruz
21:01
BIST30 pay piyasalarında açığa satış yasağı kaldırıldı
20:36
Son Dakika: YÖK, Şehir Üniversitesi'ndeki öğrencilerin Marmara Üniversitesi'ne aktarılmasına karar verdi
20:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 22:58:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurban satışında "tokalaşmalı pazarlık" yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]