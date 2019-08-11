Son Dakika Haberleri: Kurban yakalama timinin zorlu bayram mesaisi
Son Dakika Güncel Haber

Kurban yakalama timinin zorlu bayram mesaisi

1 saat önce

Erzurum'da kesim sırasında ya da ipini koparıp kaçan büyükbaş hayvanlar, Büyükşehir Belediyesince oluşturulan "kurban yakalama timi" ile yakalanarak sahiplerine teslim ediliyor.

Erzurum'da kesim sırasında ya da ipini koparıp kaçan büyükbaş hayvanlar, Büyükşehir Belediyesince oluşturulan "kurban yakalama timi" ile yakalanarak sahiplerine teslim ediliyor.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentte kaçan kurbanlıkları yakalamak için "kurban yakalama timi" oluşturdu.
Belediyeye gelen ihbar üzerine kurbanlığın kaçtığı mahallelere giden ekipler, uzun uğraşlar sonucu büyükbaş hayvanları, havalı tabancayla sakinleştirici iğne atarak yakalıyor.
Nene Hatun Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlardan Bilgin Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün aldıkları büyükbaş hayvanın, ipini koparıp kaçtığını söyledi.
Uzun uğraşlar sonucu hayvanı yakalayamadıkları için Büyükşehir Belediyesi Kurban Yakalama Timinden destek istediklerini ifade eden Güner, "Sağ olsun ekipler dün gelip hayvanı sakinleştirdi. Bugün yine hayvan ipini koparıp kaçtı. Hayvan kaçarken de hem boynuzlarını kırdı hem de amcamla arkadaşımı yaraladı." dedi.
Güner, Büyükşehir Belediyesi yetkililerine kurban yakalama hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.
Ekiplerin, zorlu mesaisi, gelen ihbar üzerine gün boyu devam edecek.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Olçok'un "Bahçeli idamı kaldırdı" sözlerine MHP'den yanıt: Gerçek dışı söylemler kendisine bir şey kazandırmaz
Putin'den Kurban Bayramı mesajı: Rusya'ya yaptıkları katkılar çok değerli Boks eldiveni giyen Zaharova: Sadece bir kedicik değil bir boksörüm de Mansur Yavaş, Halk Market'i kurmasının gerekçesini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 16:50:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurban yakalama timinin zorlu bayram mesaisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]