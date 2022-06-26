Edinilen bilgiye göre Kastamonu'dan yüklediği büyükbaş Kurbanlıkları İstanbul'a getiren Mustafa Onaran idaresindeki 78 BT 181 plakalı Tır, Karabük'ün Eskipazar ilçesi Söğütlüçeşme mevkiinde yağışlı havanın da etkisi ile karşı şeride geçerek devrildi. Kaza sonra Tır'ın dorsesinde bulunan büyük baş kurbanlıklar araziye dağıldı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araziye dağılan 30 büyükbaş kurbanlıklar ise sahipleri tarafından toplandı. Uzun bir süre Karabük istikametine kapanan karayolu Tır'ın vinç yardımı ile kaldırılmasının ardından yeninden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kurban yüklü tır devrildi, kurbanlıklar araziye dağıldı - Son Dakika

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