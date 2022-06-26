Kurban yüklü tır devrildi, kurbanlıklar araziye dağıldı - Son Dakika
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Kurban yüklü tır devrildi, kurbanlıklar araziye dağıldı

26.06.2022 12:23

Kurban yüklü tır devrildi, kurbanlıklar araziye dağıldı Kastamonu'dan yüklediği büyükbaş Kubranlıkları İstanbul'a getiren Tır, Karabük'te yoldan çıkarak devrildi.

Kurban yüklü tır devrildi, kurbanlıklar araziye dağıldı

KARABÜK - Kastamonu'dan yüklediği büyükbaş Kubranlıkları İstanbul'a getiren Tır, Karabük'te yoldan çıkarak devrildi. Kazada şans eseri ölen yada yaralananan olmazken 30 büyükbaş hayvan ise araziye dağıldı.

Edinilen bilgiye göre Kastamonu'dan yüklediği büyükbaş Kurbanlıkları İstanbul'a getiren Mustafa Onaran idaresindeki 78 BT 181 plakalı Tır, Karabük'ün Eskipazar ilçesi Söğütlüçeşme mevkiinde yağışlı havanın da etkisi ile karşı şeride geçerek devrildi. Kaza sonra Tır'ın dorsesinde bulunan büyük baş kurbanlıklar araziye dağıldı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araziye dağılan 30 büyükbaş kurbanlıklar ise sahipleri tarafından toplandı. Uzun bir süre Karabük istikametine kapanan karayolu Tır'ın vinç yardımı ile kaldırılmasının ardından yeninden ulaşıma açıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kurban yüklü tır devrildi, kurbanlıklar araziye dağıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurban yüklü tır devrildi, kurbanlıklar araziye dağıldı - Son Dakika
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