Son Dakika Haberleri: Kurbana özel yetiştirilen "Paşa" pazarın en gözdesi
Son Dakika Güncel Haber

Kurbana özel yetiştirilen "Paşa" pazarın en gözdesi

1 saat önce

Edirne'de sahibi tarafında kurbanlık olarak özel yetiştirilen "Paşa" isimli yüz kiloluk koç, 2 bin 500 liralık fiyatıyla alıcısını bekliyor.

Kurbana özel yetiştirilen
Edirne'de sahibi tarafında kurbanlık olarak özel yetiştirilen "Paşa" isimli yüz kiloluk koç, 2 bin 500 liralık fiyatıyla alıcısını bekliyor.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Edirne Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası'nda kurulan kurban pazarında hareketlilik devam ediyor.
Daha çok sınıra yakın köylerinden getirdikleri hayvanları müşterileriyle buluşturan besiciler, bin lira ile 2 bin lira arasında değişen fiyatlarla küçükbaş hayvanları satışa sunuyor.
"Paşa"yı gören bir daha bakıyor
Pazarın gözdesi ise kilosu ve fiyatıyla yaşıtlarını ikiye katlayan "Paşa" adı verilen 2 yaşındaki koç oldu.
Koçun sahibi Yahya Güvenç, AA muhabirine, "Paşa" adını verdiği koçu kurban için özel olarak yetiştirdiğini söyledi.
Pazara 50 hayvan getirdiğini belirten Güvenç, "Kurban pazarındaki en iri koç 'Paşa'. 2 yaşında ve yüz kilonun üzerinde. Kilosuyla adını hak ediyor. Ormanlık alanda 'Paşa'yı özel bitkilerle büyüttüm. Hayvanlarımın hepsini doğal ortamda yetiştiriyorum. Kurban için bir yıl önceden özel olarak besiye çekiyorum. 'Paşa'yı 2 bin 500 liradan satışa sundum. Gerekli aşıları ve sağlık kontrolleri yapıldı. Alacak kişiye hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Kurban Bayramı, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 bin aileye 4,6 milyon TL bayram yardımı yapacak
Mansur Yavaş'tan 25 yıl sonra belediye memurlarına bayram ikramiyesi Edirneli besici, kurbanlık satışlarını mobilden yapıyor İzmir'in ardından Denizli'de de korkutan deprem

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 14:43:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurbana özel yetiştirilen "Paşa" pazarın en gözdesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]