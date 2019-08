'Kurbanda Çin malı bıçak kullanmayın'

ANTALYA'da ata mesleği bıçakçılık olan Mustafa Bıçakçılar(70), Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlara Çin malı bıçak almamaları konusunda uyarıda bulundu.

Antalya Demirciler ve Sobacılar Çarşısı'nda oğluyla birlikte çalışan Mustafa Bıçakçılar, 1875 yılından bu yana dede mesleği olan bıçakçılık yaptığını anlattı. Eskiden işlerinin daha iyi olduğunu söyleyen Bıçakçılar, bıçakçıların artık bayramdan bayrama iş yaptığını anlattı. Kurbanlık keserken Çin malı bıçak kullanılmaması uyarısında bulunan Bıçakçılar, bu tür bıçakların keskin olmadığını, zamanla bozulduğunu, bu nedenle kurbanlığın düzgün kesilmediğini belirtti.

DEDEDEN TORUNA

Bıçakçılığın dedesinden babasına, babasından kendisine kaldığını anlatan Mustafa Bıçakçılar, bu mesleği oğluyla birlikte yürüttüğünü anlattı. Kurban Bayramı dışında genellikle kasapların, dönercilerin ve otelcilerin bıçak bileyletmeye geldiğini anlatan Mustafa Bıçakçılar, "Artık zor geçiniyoruz. Esnaflığımızı bitirdiler. Eski bayramlar çok güzeldi. Herkes evinin önünde kurbanını kesiyordu. Herkes bıçaklarını alıp bize getiriyordu. Ama şimdi dışarda kestiriyorlar, esnafın çoğu aç kalıyor. 7 yaşından bu yana bıçak biliyorum. Bıçak bilerken genellikle ellerimize dikkat ediyoruz. Gelsinler gözümü bağlasınlar bıçağımı yine bilerim" dedi.

'BIÇAK BİLEMEYİ SON GÜNLERE BIRAKMAYIN'

Babasıyla birlikte mesleği sürdüren Demirciler ve Sobacılar Çarşısı Esnaf Derneği Başkanı Özen Bıçakçılar(37) da bıçak imalatı yaptıklarını söyledi. İşlerinin Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun olduğunu belirten Bıçakçılar, "Bıçak bileme işini son günlere bırakmayın. Bıçak bileme işinizi biz yapalım. Yeni bıçak alacaklarsa bizden alsınlar. Çin malı kullanmasınlar. Çin bıçağıyla bizim bıçaklar arasında büyük fark var. Biri Çin'deki hurdalardan yapılan, içinde alüminyum karışımlı, çelik olmayan bıçaklardır. Bizdekiler birinci sınıf dövme Fransız çelik bıçaklardır" diye konuştu.

'BIÇAK BİLEMECİSİYİZ, SÜRTMECİ DEĞİL'

Bıçak bileme işlemini sadece bıçakçıların yaptığını vurgulayan Özen Bıçakçılar, "Biz bıçak bilemecisiyiz, sürtmeci değil. Bunu ayırt etmek gerekir. Birçok insan bunun farkında değil. Ayakkabıcı, mesleği olmadığı halde bıçak sürtüyor. İşin ustası da erbabı da biziz. Kurban zamanı sokaktaki lastikçi, bisikletçi, kasabına varana kadar herkes bıçak sürtüyor. Kurbandan sonra bıçak sürttürdükleri kişileri bulamazken, biz yılın 365 günü burada bıçak bileylemeye devam ederiz. Mesleğimiz bu. Bizim başka yapacak bir işimiz yok. Bıçakları yerinden alın. Sokakta, pazarda satılan yerlerden değil" dedi.

'HER BIÇAKLA KURBAN KESİLMEZ'

Kurbanda her bıçağın kullanılmaması uyarısında bulunan Özen Bıçakçılar, "Her bıçakla kurban kesilmez. İyi bir bıçağın sırt kalınlığının en az 3 milimetre olması gerekir. 2-3 numara diye tabir ettiğimiz uzunluk ölçüleri vardır. Bunlar 18 ile 25 santimetre arasındadır. Bunlara çok dikkat etmek gerekir" şeklinde konuştu.



