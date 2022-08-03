Kurbanda kaçan dana, 26 gün sonra yakalandı - Son Dakika
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Kurbanda kaçan dana, 26 gün sonra yakalandı

03.08.2022 14:12

Kurbanda kaçan dana, 26 gün sonra yakalandı Kurban bayramından haftalar sonra firari dana yakalandı Firari dana sünnet düğününde kesilecek Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Kurban Bayramında sahibinin elinden kaçan dana bayramdan sonra 26 gün sonra yakalandı.

Kurbanda kaçan dana, 26 gün sonra yakalandı

Kurban bayramından haftalar sonra firari dana yakalandı

Firari dana sünnet düğününde kesilecek

BALIKESİR - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Kurban Bayramında sahibinin elinden kaçan dana bayramdan sonra 26 gün sonra yakalandı.

Kurban Bayramında kaçan dana 27 gün sonra yakalandı. Kurban Bayramında hayvanını kestirmek için Yenice Mahallesine getiren İsaalan Muhtarı Ramazan Kocabıyık, hayvanın kaçması ile şok yaşadı. Bayramdan bu yana hayvanını arayan Kepsut İsaalan Mahallesi muhtarı Ramazan Kocabıyık aradan geçen haftalar sonrasında hayvanı Kepsut Yenice mahallesinden 25km uzakta Kayaeli köyünde yakaladı. Kepsut Belediyesine haber verildikten sonra zabıta ve köylüler hayvanı yakaladılar.

Hayvanı kaçan Kepsut isaalan mahallesi muhtarı Ramazan Kocabıyık hafta sonu oğlunun sünnet cemiyetinde keseciğini ifade etti.

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Kurban, Kepsut, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kurbanda kaçan dana, 26 gün sonra yakalandı - Son Dakika

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