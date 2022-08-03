Kurban Bayramında kaçan dana 27 gün sonra yakalandı. Kurban Bayramında hayvanını kestirmek için Yenice Mahallesine getiren İsaalan Muhtarı Ramazan Kocabıyık, hayvanın kaçması ile şok yaşadı. Bayramdan bu yana hayvanını arayan Kepsut İsaalan Mahallesi muhtarı Ramazan Kocabıyık aradan geçen haftalar sonrasında hayvanı Kepsut Yenice mahallesinden 25km uzakta Kayaeli köyünde yakaladı. Kepsut Belediyesine haber verildikten sonra zabıta ve köylüler hayvanı yakaladılar.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Kurban, Kepsut, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kurbanda kaçan dana, 26 gün sonra yakalandı - Son Dakika

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