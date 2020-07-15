Kurbanda kesim yerlerinde randevu sistemiyle çalışılacak - Son Dakika

Kurbanda kesim yerlerinde randevu sistemiyle çalışılacak

Kurban Bayramı'nda kesim yerlerinde yoğunluk oluşmaması için randevu sistemiyle çalışılacağını belirten Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı, kurban kestirmek isteyen vatandaşların kesim yerlerini önceden arayarak randevu almaları gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramı'nda kesim yerlerinde yoğunluk oluşmaması için randevu sistemiyle çalışılacağını belirten Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı, kurban kestirmek isteyen vatandaşların kesim yerlerini önceden arayarak randevu almaları gerektiğini söyledi. Yardımcı, "Mezbaha olarak biz de çalışacağız. Yoğun talep olursa bayramın 3'üncü gününe kadar çalışırız. Yeter ki yoğunluk oluşmasın. Vatandaş 'illa 1. gün kesilecek' diyor. Bu yanlış. Biz bayramın 1., 2. ve 3. günü de çalışmaya hazırız" dedi.

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Kurban Bayramı'nda korona virüsü önleyici tedbirler kapsamında kesim yerlerinde yoğunluk oluşmasını engellemek amacıyla çalışmalar başladı. Bu sene kurbanını kestirmek isteyen vatandaşlar, kesim yerini önceden arayarak randevu alacak. Firmalarla ortak çalışan mezbahalar da kurbanı kestikten sonra hijyenik bir şekilde paketleyerek, firmaya verecek. Firmalar ise etlere temas etmeden vatandaşlara teslim edecek.


Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, her sene kesim yerlerinde yoğunluk oluştuğunu belirterek, bu sene tamamen 'randevu sistemiyle' çalışacaklarını kaydetti. Bu şekilde yığılmaların önüne geçileceğini dile getiren Yardımcı, "Önceden bir kurbanı 7 kişi kesiyordu ve dışarıda ailesi de bekliyordu. Örneğin bir günde 100 kurban kesersen, yaklaşık 3 bin 500 kişi yoğunluk oluşturur. Eski sistemin hiçbiri olmayacak" dedi.


"Yoğun talep olursa bayramın 3'üncü gününe kadar çalışırız"


Bu sene bayramı sağlıklı geçirebilmek için büyük önlemler alındığını vurgulayan Yardımcı, şu ifadeleri kullandı:


"Biz de mezbahada randevulu çalışacağız. Firmalara kesim yapacağız. Firmalar da kimseyi getirmeyecek. Büyük yığılmaya bu sene müsaade edilmeyecek. Kan, hayvan pisliği ve yığılma olduğu zaman sosyal mesafeyi kimse koruyamaz. Denilenlere uyarsak güzel bir kurban geçiririz. Zaten vatandaşlarımız belli yerlerden kurban alıyor. Çoğu esnafın kesim solanları var. Vatandaşlarımız kesim salonlarını arayarak randevu alacak. Yığılmaya gerek yok. Mezbaha olarak biz de çalışacağız. Yoğun talep olursa bayramın 3'üncü gününe kadar çalışırız. Yeter ki yoğunluk oluşmasın. Vatandaş, 'illa 1. gün kesilecek' diyor. Bu yanlış. Biz bayramın 1., 2. ve 3. günü de çalışmaya hazırız."


Yardımcı, kasapların da gereken tüm tedbirleri alacağını ifade ederek, kesim yerlerinin sürekli olarak dezenfekte edileceğini ve maskelerin de çıkarılmayacağını söyledi.


Yol kenarlarında kesim yasak


Mahalle ve yol kenarlarında kurbanlık kesilmesine müsaade edilmeyeceğini kaydeden Yardımcı, "Yol kenarlarında çirkin görüntü oluşturan kesimler yasaklandı. Kesene cezai işlem uygulanacak. İnsan sağlığı ucuz değildir. Bir Kurban Bayramı geçireceğiz, sağlığımızla oynamayalım" diye konuştu.


Marketlere mini koç tepkisi: "Minyatür mü yapacakmış?"


Marketlerin kurban satışlarına başladığını belirten Yardımcı, "Türkiye'de 5 bin, 10 bin hayvan kesecek mezbaha yok. Marketler bu kurbanları kestiğinde erkenden etleri vatandaşın evine getiriyor. İçinde hayvanın ne ciğeri, ne kellesi ne de sakatatı var. Benim ricam, vatandaşlar marketlere kurbanın nerede kesildiğini sorsunlar. Ben soruyorum. Nerede kesiliyor bu kurbanlar? Bize onu ispat etsinler. Marketler kilosu 12 TL'den mini koç satıyormuş. Bugün bir kurbanlık olmayan kuzunun fiyatı bile 16 ile 18 TL olarak değişir. Mini koçun kilosu 12 TL'ymiş. Nerede mini koç? Minyatür mü yapacakmış? Vatandaşların dini vecibeleriyle dalga geçiyorlar" dedi.


Antalya'daki kurban fiyatlarına değinen Yardımcı, büyükbaşın kilosunun 28 TL, küçükbaşın ise 30 TL olduğunu dile getirdi. - ANTALYA

Osman Yardımcı, Kurban Bayramı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kurbanda kesim yerlerinde randevu sistemiyle çalışılacak - Son Dakika
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