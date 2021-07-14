Üye Girişi
Kurbanın ilk günü Adana Kebap yapmayın uyarısı - Son Dakika

Kurbanın ilk günü Adana Kebap yapmayın uyarısı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:58
Kurbanın ilk günü Adana Kebap yapmayın uyarısı, System.String[]

Kurban Bayramı öncesinde kebabın başkenti Adana'da kebapçılar ve kasaplar etlerin nasıl saklanıp tüketilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Kurban Bayramı öncesinde kebabın başkenti Adana'da kebapçılar ve kasaplar etlerin nasıl saklanıp tüketilmesi konusunda uyarılarda bulundu. AB Dünya Et Konseyi Başkan Vekili ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur kurban etinin en az bir gün dinlenmesinin uygun olacağını belirtirken, kebapçı Yaşar Aydın ise ilk günkü etle Adana Kebap yapılmasının lezzetli olmayacağını söyledi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala etlerin muhafaza edilmesi ve tüketilmesi noktasında dikkat edilmesi gerekenler hakkında kasap ve kebapçılar uyarılarda bulundu.

"Et dinlenmeden kebap olursa mangaldan düşer"

AB Dünya Et Konseyi Başkan Vekili ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, yaptığı açıklamada, "Kurbanlar işinde ehli olan kasaplara kestirilmeli. Kurbanlar kesildikten sonra hemen hazırlayıp pişirilmemeli. Kurbanı kestikten sonra belirli parçalar dağıtılıp diğer etler de 5-6 saat dinlendirilmeli. O kurban eti daha lezzetli olur. İlk gün Adana Kebap yapılmasın. O et dinlenmeden kebap olursa şişten düşer" dedi.

"İlk gün kavurma yapılır"

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın ise kurban etiyle ilk gün Adana Kebap yapılmasının lezzet açısından uygun olmadığını belirterek, "İlk günkü kurban etiyle kebap yaptığında tat alamazsın. Vatandaşlar ilk gün kavurma yapsınlar, ikinci gün kebap yapsınlar. Bir gün et dolapta dinlensin. Kavurmayı da köz ateşinde sac tavalarda yapsınlar" diye konuştu.

Adana Kebap'ın tarifini de veren Aydın, "Kıyma, tuz ve biberle güzelce yoğrulmalı. Ardından da şişe takılmalı ve mangala atılmalı. Mangalda da hafif bir yanı piştiğinde diğer yanını çevirsinler. Bu şekilde pişer kebap" dedi.

Mangal kömürünün iyice yanması gerektiğini de belirten Yaşar Aydın, "Ateşin kömürü iyice yanmalı. O kömür is yapmamalı. Eğer is yaparsa zehirler. O kömür yandıktan sonra mangala iyice yayılmalı. İlk gün kurban etiyle Adana Kebap yapılırsa tat alamazlar. O et sert olur. İkinci gün yapılırsa daha güzel tat alırlar" diye konuştu. - ADANA

Kurbanın ilk günü Adana Kebap yapmayın uyarısı
Kurbanın ilk günü Adana Kebap yapmayın uyarısı
Kurbanın ilk günü Adana Kebap yapmayın uyarısı
Kurbanın ilk günü Adana Kebap yapmayın uyarısı
Kurbanın ilk günü Adana Kebap yapmayın uyarısı
Kurbanın ilk günü Adana Kebap yapmayın uyarısı
Kurbanın ilk günü Adana Kebap yapmayın uyarısı
Kurbanın ilk günü Adana Kebap yapmayın uyarısı
Kurbanın ilk günü Adana Kebap yapmayın uyarısı
Kurbanın ilk günü Adana Kebap yapmayın uyarısı
Kurbanın ilk günü Adana Kebap yapmayın uyarısı
Kurbanın ilk günü Adana Kebap yapmayın uyarısı

Kurban Bayramı, Kurban, Aydın, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kurbanın ilk günü Adana Kebap yapmayın uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

G.Saray'a Yunanistan'a giriş izni vermeyen Hardalias'ın, F.Bahçe yüzünden bu kararı aldığı iddia edildi 10:32 G.Saray'a Yunanistan'a giriş izni vermeyen Hardalias'ın, F.Bahçe yüzünden bu kararı aldığı iddia edildi E-spor 75 bin dolar kazandırdı! Genç yeteneğe teklif yağdı 10:25 E-spor 75 bin dolar kazandırdı! Genç yeteneğe teklif yağdı Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda 10:22 Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda
Güne düşüşle başlayan dolar 8,62 seviyesinden işlem görüyor 10:12 Güne düşüşle başlayan dolar 8,62 seviyesinden işlem görüyor Binlerce flamingo yavrusunun öldüğü Tuz Gölü için Valilik harekete geçti 10:03 Binlerce flamingo yavrusunun öldüğü Tuz Gölü için Valilik harekete geçti Alexander Sörloth, Sarı-Lacivertli takıma göz kırptı 09:41 Alexander Sörloth, Sarı-Lacivertli takıma göz kırptı
Gökyüzündeki esrarengiz ışıklar heyecan yarattı! Gizemini koruyan olay, kameralara böyle yansıdı 09:33 Gökyüzündeki esrarengiz ışıklar heyecan yarattı! Gizemini koruyan olay, kameralara böyle yansıdı BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Eğer yapmazsak pandemiyi atlatamayız 09:31 BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Eğer yapmazsak pandemiyi atlatamayız

Son Dakika Haberleri
10:35 Bakan Soylu 15 Temmuz operasyonlarını böyle anlattı: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, inlerini başlarına yıktık
10:25 E-spor 75 bin dolar kazandırdı! Genç yeteneğe teklif yağdı
10:21 Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda
10:18 Mücevher hırsızlarının Cannes mesaisi başladı! Dünyaca ünlü yıldızları kaldıkları otellerde soyuyorlar
10:12 Güne düşüşle başlayan dolar 8,62 seviyesinden işlem görüyor
10:05 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu! Kamu işçilerine 4 müjde birden geliyor
09:40 Alexander Sörloth, Sarı-Lacivertli takıma göz kırptı
09:37 Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi
09:32 Son Dakika! KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
09:25 Yunanistan'dan Galatasaray'a büyük ayıp! Tavrı koronavirüs protokollerine uymuyor
Bakan Soylu 15 Temmuz operasyonlarını böyle anlattı: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, inlerini başlarına yıktık Bakan Soylu 15 Temmuz operasyonlarını böyle anlattı: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, inlerini başlarına yıktık         
10:35
Teklif gece yarısı komisyondan geçti! Asgari ücret desteği geliyor Teklif gece yarısı komisyondan geçti! Asgari ücret desteği geliyor         
10:29
Şahan Gökbakar, hakkında çıkan izinsiz iskele yaptırdığı iddiasına belge paylaşarak ateş püskürdü Şahan Gökbakar, hakkında çıkan izinsiz iskele yaptırdığı iddiasına belge paylaşarak ateş püskürdü         
10:23
Mücevher hırsızlarının Cannes mesaisi başladı! Dünyaca ünlü yıldızları kaldıkları otellerde soyuyorlar Mücevher hırsızlarının Cannes mesaisi başladı! Dünyaca ünlü yıldızları kaldıkları otellerde soyuyorlar         
10:19
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu! Kamu işçilerine 4 müjde birden geliyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu! Kamu işçilerine 4 müjde birden geliyor         
10:05
Vicdansız evlat, yaşlı annesini sokak ortasında darbetti! Yürek burkan olay kamerada Vicdansız evlat, yaşlı annesini sokak ortasında darbetti! Yürek burkan olay kamerada         
09:58
Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi         
09:37
Son Dakika! KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı Son Dakika! KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı         
09:33
Aydemir Akbaş'ın Aydemir Akbaş'ın "Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim" sözlerine Nebahat Çehre'den cevap         
09:13
Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı         
07:59
Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı         
00:07
Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı         
23:21
Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü         
21:55
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yosun bağlamış insan iskeleti buldu Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yosun bağlamış insan iskeleti buldu         
21:03
Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu         
20:09
Rusya'da iki kadın uçurumun kenarındaki salıncaktan düştü! O anlar kamerada Rusya'da iki kadın uçurumun kenarındaki salıncaktan düştü! O anlar kamerada         
20:02
Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 10:39:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurbanın ilk günü Adana Kebap yapmayın uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement