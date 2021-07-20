Saat 09.00 sıralarında İlbade Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Osman Korkmaz evinin bahçesinde kurban keserken fenalaştı. Yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine eve gelen ekipler, kalp krizi geçirdiği belirlenen Korkmaz'ı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Korkmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Hastane önünde acı haberi alan Korkmaz'ın yakınları gözyaşı döküp feryat etti.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu - Son Dakika