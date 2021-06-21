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"Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" - Son Dakika

"Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş"

21.06.2021 14:07

Vali Fuat Gürel, vatandaşlarımızı Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla başlatılan vekaletle kurban bağışı organizasyonuna destek olmaya davet etti.

Vali Fuat Gürel, vatandaşlarımızı Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla başlatılan vekaletle kurban bağışı organizasyonuna destek olmaya davet etti.

Vali Gürel'i makamında ziyaret eden İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Karabük Şube Başkanı İlyas Yılmaztürk, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla sürdürülen vekaletle kurban organizasyonu hakkında bilgi vererek, Yurtiçi Kurban Bedelinin 1. 125 ?, Yurtdışı Kurban Bedelinin 925 ? olduğunu ifade etti.

Kurbanını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşları TDV'ye bağışta bulunmaya davet eden Vali Fuat Gürel, başta yetim ve öksüzler olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin Kurban Bayramı sevincine hep birlikte ortak olacaklarını vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Karabük, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' - Son Dakika


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